Bu bir final değil, seyircili sezonun açılışı

İstanbul’dan neredeyse çalınarak Porto’ya ikram edilen final maçına içim buruk geldim. Ama iyi ki gelmişim. İnsanlar saha içindeki futbola susamış. Ama sokaklardaki heyecanına da susamış. Ve bilin ki sahaya dönen seyirci aynı seyirci olmayacak. Daha mı iyi olur daha mı kötü bilmiyorum ama, daha agresif bir seyirci görürsek kimse şaşırmasın.

Dün UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı için Portekiz’in Porto şehrindeydim. Aslında İstanbul’da seyredeceğimiz bir final bizden neredeyse çalınarak Porto’ya ikram edilmişti. O nedenle biraz içim buruk geldim buraya. Ama iyi ki gelmişim... Maçın sahadaki ayrıntılarını yarın yazacağım. Bugün saha dışını yazayım.

MAÇA CHELSEA KULÜBÜ BiLETiYLE GiREBiLDiM

Portekiz’e gelişim kolay olmadı. Bilet bulmak hiç kolay değildi. Çünkü stada 16 bin 500 kişi alınacaktı. Son anda maça gitmekten vazgeçen bir Chelsea Kulübü üyesi arkadaşım sayesinde bilet bulabildim.

OTEL FiYATLARI FÜZE GiBi FIRLAMIŞ

İkincisi Portekiz’e giriş koşulları. Kimi, “karantina var” diyordu, kimi “Yok” diyordu. Ama hemen herkese göre Portekiz’e girmek için bir davet lazımdı. Onları da hallettik... Ama en zoru otel bulmaktı... Epeydir kapalı olan oteller, restoranlar sanki bir yılın parasını bir günde çıkarmak ister gibiydi. Sadece 3 metrekare otel odasının fiyatı 600 Euro’dan başlıyordu.

BEŞ UÇAK iNiNCE COViD DUVARI YIKILDI

Porto havalimanında bizi büyük bir talihsizlik bekiyordu. Londra’dan gelen Chelsea ve Manchester’dan gelen City taraftarlarını taşıyan 5 uçakla aynı saatte indik.

POLiS KONTROLÜ ÖNÜ ÇOK KALABALIKTI

Havalimanındaki polis kontrolü önünde New York JFK Havalimanı’nın en kalabalık saatinden bile fazla insan vardı

AVRUPA’DA YENi SEZON ÇOK FARKLI OLACAK

Avrupa futbolunun seyirciye açılış maçından önce Porto sokaklarında gördüğüm çok önemli bir şey daha var. Geçen gün New York’a giden bir arkadaşım “Bütün sokaklar marihuana kokuyor” demişti. Ayın şeyi Porto sokaklarında da hissettim. İkincisi, şehrin sokaklarında size uyuşturucu teklif eden insan sayısıydı.

KiMSE ŞAŞIRMASIN

Neredeyse üç adımda bir kokain torbacısı dikiliyordu karşınıza. Pandemi sonrası açılışta sahalarda marihuana kokusu artarsa kimse şaşırmasın. Avrupa’daManchester City-Chelsea finaliyle bir futbol sezonu kapandı ama sonbaharda açılacak olan yeni sezonunun çok farklı olacağını şimdiden söyleyebilirim. Evet önümüzdeki sonbahar yeni sezon olmayacak. Avrupa’da yeni futbol dönemi olacak. İnsanlar saha içindeki futbola susamış. Ama futbolun saha dışında, sokaklardaki heyecanına da susamış. Ve bilin ki yeni nesil bir futbol seyircisi geliyor.

PANDEMi SONRASI HOLiGANiZM YENiDEN HORTLAYABiLiR Mi?

Ben rastlamadım ama, dün öğleden sonra şehrin bazı yerlerinde olayların çıktığı yolunda haberler geliyordu. Epeydir görülmeyen bir şeydi bu. Bu da dikkatleri pandemi sonrası futboluna çevirdi. Kısaca İngiliz taraftarlar dün itibarıyla Avrupa’da duvarları yıktı ve pandemi sonrası futbol dönemini açtı. Dün burada gördüğüm manzara bir sosyolog olarak bana şunu söylüyordu:

ÇOK ŞEY DEĞiŞECEK

Pandemi sonrası Avrupa futbolu öncesinin aynısı olmayacak. Bir yıldan fazla seyircisiz oynanan maçlar dönemi kapanıyor. Ama sahaya dönen seyirci aynı seyirci olmayacak. Daha mı iyi olur daha mı kötü bilmiyorum ama, daha agresif bir seyirci görürsek kimse şaşırmasın.

ROCK FESTiVALLERiNDEN ÖNCE FUTBOL BAŞARDI

Kanat atkaya geçen gün Hürriyet’te ‘avrupa ve amerika’daki müzik festivalleri yakında başlıyor’ diye yazmıştı. Öyle anlıyorum ki futbol pandemi duvarlarını müzik festivallerinden önce yıktı. Kaldığım otelin önü Manchester City taraftarlarının işgali altındaydı. Biraz ilerdeki Özgürlük Meydanı ise Chelsae taraftarları tarafından tutulmuştu. Sahaya 16 bin 500 kişi girecekti ama şehirde sanki 100 binden fazla İngiliz taraftarı var gibi.

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