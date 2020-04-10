Bu dönemde en az virüs kadar tehlikeli nelere dikkat etmeliyiz?

Bu işin tıbbi, ekonomik ve psikolojik etkileri olacak gibi gözüküyor. Ben tabii ki ilk iki madde hakkında sadece bir dinleyici olduğum için, eski bir sporcu olarak sizlere diğer kısımlardan bahsedeceğim.

İnsanoğlunun adaptasyon süreci çok hızlıdır. Hem fiziksel hem de ruhsal olarak. Mesela güneşe çıktığımız zaman derimiz hemen renk değiştirir veya bir olay karşısında ilk başta çok üzülürüz ama sonra alışırız. Tembellikte buna verilebilecek örneklerden birisi. Hemen alışıyoruz oturmaya,

çalışmamaya veya sosyalleşmemeye. Sanki yıllardır koşturan biz değilmişiz gibi. O yüzden bu dönem sadece virüs açısından tehlikeli bir dönem değil. İnsan, hareket etmek zorundadır. Hareket etmezse hem fiziksel hemde psikolojik açıdan olumsuz yönde etkilenir. Eskiden

Nelere dikkat etmeliyiz?

Eskiden çok daha fazla hareket eden insan, teknolojinin gelişmesiyle birlikte bunun için ekstra zaman ayırmak ve spor salonlarına gitmek zorunda kaldı. Şimdi, içinde bulunduğumuz süreç nedeni ile gidemiyoruz ama bu hareketliliği durduracağımız anlamına gelmiyor. İnsanın kendi vücuduyla neler yapabileceğine inanamazsınız. Aslında çok şey var. Herkesin evinde bisiklet,koşu bandı ya da spor aletleri mevcut olmadığından çok basit hareketleri tercih etmelisiniz. Cezaevlerini düşünsenize, onlar yıllarca hareket etmeden oturuyorlar. Şimdi anladınız mı volta atmak nedir? Belki de yeni yeni anlıyoruz volta atmanın bir güç gösteri değil de hareket etmenin bir yolu olduğunu. Çünkü insan hareket etmek zorundadır. Bu yazıda sizlere hareket önerecek değilim, bunun için birçok bilgili spor eğitmenleri ve takip edebileceğiniz çokça programlar mevcut ama kendinize en uygun programla terlemek ve hareket etmek zorunda olduğunuzun altını çizerek söylemek isterim.

Peki önceden spor yapmayanlar? Onlar da evde spor yapmalı mı? Siz farkında değilsiniz ama aslında hepimiz her gün hareket ediyoruz. Pazara gidiyoruz, toplu taşımaya yürüyoruz veya merdiven çıkıyoruz. Bunların hepsi birer hareket ve sizi bir yere kadar zinde tutuyordu. Bu dönemde

bunları bile kısıtlanmış durumdayız. Evet, kesinlikle sizler de evde spor yapmalısınız. Belki de bu dönem sizlerin, sporu hayatınıza sokmanız için doğru bir zaman olacaktır.

Peki ya başka ne yapmalıyız?

Ben mesela, uzun zamandır vakit ayırıp yapamadığım şeyleri yapmaya başladım. Önce uzun zaman sonra ilk defa sakallarımı jiletle kestim. Sakallarımı tekrar uzattıktan sonra saçlarımı kazıdım. Sonra oğlumun saçlarını kestim. Ne yalan söyleyeyim, değişiklik beni mutlu etti. Okuyamadığım kitapları raflardan çıkardım ve okumaya başladım. Web sayfamı tekrar düzenledim. Şirketim için ileride yapabileceklerim hakkında hiç olmadığı kadar rahat ve boş bir kafayla düşünmeye başladım ve şimdiden güzel fikirler edindim. Ailemle bol bol zaman geçirdim.. Meğer oğlum baya büyümüş…

Siz hayatınızda başka ne zaman bu kadar boş vakit bulacağınızı düşünüyorsunuz? Belki de ileride anlatacaksınız, 2-3 ay evdeydik diyeceksiniz ve sizi kıskanacaklar. Bu zaman kolay bir zaman demiyorum, iyi ki de oldu da demiyorum ama madem bu durumdayız bu durumdan maksimumu almaya çalışmak akıllı bir insanın yapacağıdır diyebilirim.

Eğer rutin ve boş bir hayata girerseniz göreceksiniz ki günlerin saatleri kısalacak, tarihler çok hızlı atmaya başlayacak. Aman dikkat!

Tabii ki haber izleyeceğiz ama günde 6 saat değil, tabii ki hayatımızı özleyeceğiz yoksa geri döndüğümüz zaman motivasyonumuz olmazdı. Göreceksiniz aslında hayatımızda boş zamanda yapmak için çok şey biriktirdik çünkü hepimiz normalde hayat mücadelesi ve koşturması içindeyiz.

Başta da söylediğim gibi dikkatli olun, insan her şeye alışma özelliğine sahip. Virüsü bahane ederek uykusuz günler, kötü beslenme alışkanlıkları ile birlikte hiç spor yapmadan, okumadan, iyi zaman geçirmeden ve hiç bir şey yapmadan geri dönersek belki diğerleri için

değil ama evet, bizim için dünya eskisi gibi olmayacak!

Tabii ki tüm bu mesajlarım ve tavsiyelerim evinde sağlıklı oturan insanlar için. Ailesinde veya kendisinde sağlık sorunları olanlar için kolaylıklar diliyorum, umarım bir an önce sağlıklarına kavuşurlar ve bu dönemi atlatırlar.