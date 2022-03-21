Zirve yarışında ben de varım...

Maç öncesi Çanakkale Zaferi’nin 107. Yılını tribünler müthiş bir coşkuyla ve kareografiyle kutladı. Binlerce taraftar tarihi zaferi ‘TARİHE SIĞMAYAN DESTAN’ yazarak hafızalara bir kez daha kazıdı. Bu duygu dolu anlar sonrası da ülkemizin en büyük taraftar grubu Mavi Şimşekler hiç susmadı. Maç boyunca 12. Adam oldu. Montella’nın ekibi de bu coşkuya karşılık verdi ve güzel bir oyun sonrası galibiyete uzandı. Avrupa hayalı de yeniden yeşerdi.

Maça tutuk başlayan Mavi Lacivertliler, ilk dakikalarda rakibin ataklarını başarılı defans oyuncuları Samet, Tayyip Talha, Alper, Svensson ve Gökhan İnler’le uzaklaştırıp pozisyon bulmaya başladı. Yunus sağdan Vargas soldan sürekli top taşıdı, Akintola, Assombalonga gol yollarında etkili olamadı.

STOPER İŞBİRLİĞİ

Baskılı oyun golü de getirdi. Svensson ortaladı, Samet iyi yükseldi kafayı vurdu top kaleciden döndü, Tayyip Talha fileleri havalandırdı. Golden sonra coşku da arttı, heyecan da. İkinci yarının başında bir anlık dalgınlık sonrası rakip eşitliği yakaladı. İtalyan hoca yerinde değişiklikler yaptı. Balotelli ve Bjarnasson’u oyuna aldı. Balotelli biraz geç oyuna dahil edilse de girdiği andan itibaren varlığını hissettirdi, nakip defansın öne çıkmasına izin vermedi. Bu değişiklikler de oyunda çabuk hissedildi. Baskı üstüne baskı galibiyet golünü de getirdi. Oyuna sonradan giren Bjarnasson takımını öne geçirdi.

ALKIŞLAR YUNUS’A

Bu maç sonrası Yunus Akgün’e ayrı bir parantez açmak gerekir. Milli takım aday kadrosuna ilk kez çağrılarak büyük bir moral bulan Fırtına Yunus, Başakşehir karşısında gol hariç her şeyi yaptı. Top taşıdı, rakip defans arkasına derin paslar attı, slalom yaparak ceza alanına girdi (düşürüldü hakem penaltı vermedi) milli takıma çağrılmasının çok doğru olduğunu gösterdi.

Şimdi milli ara var. Adana Demirspor yine iyi çalışıp formunu, ritmini artıracak. Hatay deplasmanına gidecek. Ligin iki güçlü ekibinin karşı karşıya geleceği maç zor olsa da Mavi Şimşek yine kazanmak için sahaya çıkacak.