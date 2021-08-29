İyi bir kadro kurarak lige başlayan Mavi Şimşek rakibi Konya karşısına oyuna fırtına gibi girdi. İlk 20 dakikada pres yaptı, gol aradı. Ancak üstünlük getirecek golü bulamadı.

Daha sonra bir durgunluk görüldü. Oyun orta saha mücadelesi gibi geçti. Coşku vardı ancak tempo da düşüktü. Bunda sıcak havanın etkisi de büyüktü. İlk yarı böyle geçti.

MUHTEŞEM GOL

İkinci yarıya iyi başlayan Mavi Şimşekler, 59. dakikada oyuna sonradan giren Vargas’ın müthiş ortasına iyi uzanan Assomblanga’nın attığı muhteşem golle öne geçti. Bu gol takımda coşkuyu artırdı. Üst üste yapılan ataklar farkı artırmaya yetmedi. Maçın böyle biteceği, ilk galibiyetin geleceği düşünülürken 83’te defansın seyrettiği, şok eden gol planları alt üst etti, yüzlerin asılmasına yol açtı.

Yine olmadı ve Mavi Lacivertliler 3 puanla tanışamadı.

Maçın en güzel hareketlerinden biri de maç sonu tribünlerin futbolcuları çağırıp alkışlaması oldu. Tebrikler taraftara.

ABARTILI TEPKİ

Gelelim Balotelli’ye... Öfke kontrolünün olmadığı, sinirli, problemli, koşmayan, kaliteli, dünya yıldızı, yönetilmesi zor bir oyuncu olduğu biliniyordu. Bu yüzden Balotelli’yi çok konuşmanın yerine onu kazanmak lazım. Balotelli oyunda kaldığı sürede etkinliğini fazla gösteremedi. Samet hoca da oyundan aldı. Oyundan alınmasına sinirlenen yıldız futbolcunun, yedek kulübesinde yaptığı abartılı tepki hiç hoş karşılanmadı. Yapmaması gerekirdi ancak karşınızdaki Balotelli.

Fiziksel, mental olarak hazır görülmeyen bu oyuncunun milli arada iyi çalışıp daha diri ve takım oyuncusu olması bekleniyor.

Takımın bir diğer yıldızı Belhanda’ya verilen kaptanlık pazu bandı bence iyi oldu. Geçen hafta iyi olmayan Belhanda, Konya karşısında iyi futbol oynadı. Tam olmasa da oyunda kaldığı sürece önemli katkı sağladı. Üzerine koyarak giderse Mavi Lacivertliler büyük kazanç sağlar.

VARGAS KALİTELİ

Hafta arası kadroya katılan ve Konya karşısında oyuna ikinci yarıda giren Vargas göze girdi. Yaptığı hareketler, adam geçmesi, asist yapması kaliteli bir oyuncu olduğunu gösterdi bize. Bunun yanında 46’da oyuna giren Eze’nin yanı sıra golün sahibi devamlı arayış içerisinde olan, çok hareketli, defansı zorlayan Assomblanga, her topta üstün olan ancak golde hatası olan Semih Güler defansın en başarılarındandı. Sağ kulvarda Svenson’u da beğendim.

60 DAKİKALIK OYUN

Şunu söylemeden de geçemeyeceğim. Bu takım daha hazır değil. Oynanan oyun 60’tan sonra düşüyor. Yenen gol de son dakikalarda geldi. Haksızlık etmeyelim. Daha ligin başı bizim gördüğümüzü tabi teknik kadro da görüyor. Milli maç arası iyi oldu. Kondisyon ve eksiklerin giderilmesi için bir fırsat. Bu takımın en büyük kazancı olan Samet Hoca’nın işi zor, büyük iş düşüyor.