Yine hasret yine hüsran

Demek yine bana hüsran

Bana yine hasret var

Yine bana finalden elenmek düştü eyvah

Yine bana hüsran bana yine hasret var

Yine bana 1. Ligli günler düştü

Adana Demirspor bu yıl da Süper Lig’e ulaşamadı. Bir sezonun emeği, mücadelesi, hayali bir çırpıda uçtu gitti. Oysa ne güzel başlamıştı Karagümrük maçına Mavi Lacivertliler. Atak üstüne atak geliştiriyor. Gol kokluyor, pres yapıyor rakibini adeta boğuyordu. Gol gelmeyince de rakip oyunda dengeyi kurmaya başladı. İlk yarının sonlarına doğru gelen gol de Demirspor’u şoke etti. İkinci yarıda yapılan değişiklikler takımın yeniden kendine gelmesini sağladı. Daha derli top oynayan Mavi Şimşekler Pa Dibba ile de eşitliği sağladı. Ancak bir türlü ikinci gol gelmedi. Hele hele 90. dakikada Erkan’ın müthiş frikiğinin çataldan çıkarılması büyük şanssızlıktı. Uzatmalar, derken penaltılar ve sonuç yine hüsran.

5. KEZ KAYBETTİ

Beş kez finale çıkan ve yine kaybeden Adana Demirspor tüm kenti ve taraftarını büyük üzüntüye boğdu. Oysa Süper Lig’i kutlamak için her şey hazırdı. Kentin her köşesinde Mavi Lacivertli taraftarlar hazır bekliyordu sokaklara dökülmek meşaleleri yakmak Süper Lig’i kutlamak için ama olmadı. Bize bu heyecanı yaşattıkları için başta Başkan Murat Sancak ve yönetimine sonsuz teşekkürler.

DÜNYANIN SONU DEĞİL

Başı öne eğmenin hiç yeri değil. Tabi ki üzülüyoruz, futbolcular da çok üzgün. Ancak en güzel sözü Başkan Sancak söyledi; “En çok taraftarımıza üzülüyorum. Taraftarımız üzülmesin, dünyanın sonu değil, bir yıl gecikmeli çıkacağız” başkan dediğini yapar seneye olsun bizim olsun.

Bu takım başkanı ile yönetimi ile gelecek sezon da Süper Lig’i kovalayacak, bundan hiç şüphemiz yok. Çünkü bu ekip bu kent Süper Lig’i sonuna kadar hakediyor.