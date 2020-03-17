Adana’yı Balkan Kupasında, UEFA Kupasında temsil etmiş dünyaca ünlü takımları Adana’ya getirmiş olan Adanaspor’da umutlar tükeniyor ve TFF1. Lig’den düşecek takımların başında geliyor. Anlayacağınız Turuncu Beyazlılar ateş hattında…



1976-1977 sezonunda Austria Salzburg’u, 1978-1979 sezonunda Honved Budapest’i 1981-1982 sezonunda ligi ikinci sırada tamamlayan Adanaspor UEFA kupasında dünyanın önde gelen takımlarından İnter ile eşleşmişti. O muhteşem kadrosu ile Adanaspor kentte bayram havası yaşatmıştı. Hatırlıyorum stat tıklım tıklım dolu, tribünler büyük bir coşku içerisinde. Kolay mı İNTER gelmiş. Adanaspor, 3 numaralı defans oyuncusu Timuçin Özer’in ilk dakikalarda attığı golle one geçmişti ve Adanalılar gole çok sevinmiş, çılgınlar gibi bağırmışlardı. 60. dakikaya kadar İnter’e kök söktürmüştü Turuncu Beyazlılar. Ancak son yarım saatte güçlü rakip İnter’den gelen gollerle maçı 3-1 kaybetmişti. Netice İnter gibi büyük bir takıma elenmiştik ama o büyük takım heyecanını da tüm kent yaşamıştı. Niye anlattım biliyor musunuz o yaşadığımız eski günleri. Bizlere o zevki yaşatan, o heyecanı iliklerimize kadar hissettiren Adanaspor şimdi 1. Ligden uçup gidiyor göz göre göre. Bu da bir Adanalı olarak bizlere acı veriyor.



SAHİP ÇIKILMALI



Şimdi soruyorum başta kulüp başkanı Bayram Akgül’e ve kentin yöneticilerine sahip çıkmak gerekmiyor mu bu takıma. Ligin bitmesine az bir zaman kaldı. Vakit geç değil el ele vererek, destek vererek, moral vererek sahip çıkılmalı bu tarihi başarı elde etmiş takıma. Kimse bu şirket takımı falan demesin. Bu takım Adana’nın takımı, adı da Adanaspor. Renkleri de Adana’nın simgesi pamuk ve narenciyesi. Son haftalarda yaşananlar biraz kıpırdanmayı gösteriyor ekipte. Ama yetmiyor dışarıdan mutlaka destek verilmesi gerek.



Haydi Adana sana yakışanı yap ve Adana’nın bu güzide takımının ligde kalması için el ele verin. Çünkü bu takım geçmişinde bir tarih yazan Adana temsilcisi. Pes etmek yok, sonuna kadar mücadele şart…