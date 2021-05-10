Tebrikler, teşekkürler

Hem ülkemizin hem de camiamızın yaşadığı sıkıntılara rağmen mutlu sona ulaşmak, şampiyon olmak kolay olmadı. Elim kızarıncaya kadar alkışlıyorum bu rüyayı gerçeğe dönüştürenleri... Döktüğünüz terinize, sıkıntıları bir nebze de unutturan ve yüzleri güldüren emeğinize teşekkürler...

Sezonun başından beri inanarak savaştığınız için... Tüm zorluklara rağmen işinize baktığınız için, 14 puan geriden gelip şampiyonluk ipini tam 26 yıl sonra göğüslediğiniz için.. Bu kente Süper Lig coşkusunu iliklerine kadar hissettirdiğiniz için.. Ülkemizin önde gelen taraftarlarını mutlu ettiğiniz için.. Adana’nın, Demirspor’un gücünü ve büyüklüğünü gösterdiğiniz için..

EN BÜYÜK ALKIŞ BAŞKAN SANCAK’A

Teşekkürün en büyüğü de sana Başkan Murat Sancak. Demirspor için her fedakarlığı yaptığın için bu şampiyonluğu armağan ettiğin için. Takımın başına geldikten sonra hep ileri götüren ve tarihe geçen teknik direktör Samet Aybaba’ya da sonsuz teşekkürler. Tabi bu formayı sırtına geçiren akıttığınız ter ile unutulmaz bir şampiyonluk yaşatan tüm oyuncularımıza da teşekkür...

HAYDİ KUTLAYALIM

Adana Demirspor şampiyon... Tartışmasız ve saygı görerek hak ettiğini aldı. Teşekkürler Mavi Şimşekler, tebrikler Samet Aybaba, tebrikler Murat Sancak... Haydi şimdi kutlama zamanı. Tabi kuralları unutmadan, taşkınlık yapmadan coşkuyu iliklerimize kadar hissedelim...