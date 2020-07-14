53 yıldır Süper Lig özlemini çeken Hatayspor, bu hasreti bitirdi ve TFF 1. Lig’in bitimine bir hafta kala adını şampiyonluğa altın harflerle yazdırdı. Kentte büyük coşku ve sevinç var. Kolay değil yarım asır sonra bu gururu yaşamak ve yaşatmak.



Bu başarıda tabi ki en büyük pay Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’ın. Göreve geldiğinden beri Hatay’ın Süper Lig’de olmasını her fırsatta dile getirdi. Sonunda da dediğini yaptı ve 53 yıllık özleme son verdi. Şampiyonluk için tüm Hataylılar, Valisi ile yönetimi ile sivil toplum kuruluşları ile karda kışta, sıcakta takımını yalnız bırakmayan taraftarı ile muhteşem bir birliktelik yaşadı.



HATAY ARTIK SÜPER LİG’DE...

Rüya gerçek oldu. Şimdi ise büyük mücadele başlıyor. Hedef Süper Lig’de kalıcı olmayı sağlamak. Bunun için de pamuk eller cebe gitmeli, Süper Lig’de mücadele edecek bir takım kurulmalı. Hataylıların maç sonu sevinçleri de görülmeye değerdi, gerçekten Başkan Lütfü Savaş’ın dediği gibi “Hatay artık spor, tarih ve kültür şehri”....



Tebrikler Hatay, tebrikler Bordo Beyazlı renklere gönül verenler, tebrikler şampiyonluk için ter döken ve Türkiye’de bir ilk yaşayan üçüncü takımı Süper Lig’e çıkaran Mehmet Altıparmak ve ekibine, futbolculara. Tarih böyle yazılır...