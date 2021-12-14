Sonu iyi bitti

Mavi Lacivertlilerde şimdi hedef seri başlatmak ve üst üste galibiyetlerle çıkışa geçmek. Ancak şunu söylemesek de olmaz. Giresun maçı muhteşem taraftar desteğiyle kazanıldı. Gerçekten de müthişti tribünler, maç boyunca hiç susmadılar.

ZOR VİRAJA GİRİLDİ

Mavi Lacivertliler, Giresun’u yenerek sadece 3 puan kazanmadı, ilk yarı bitimine kadar Alanya, Galatasaray ve Göztepe ile karşı karşıya geleceği düşünülürse çok da moral kazandı. Giresun karşısında beklenen oyun yoktu sahada. İlk dakikalarda atak üstüne atak geliştiren, baskı yapan Mavi Şimşekler Balotelli, Akintola, Svenson, Metehan ve Yunus’la gol aradı rakip kalede. Ancak ahlarla vahlarla beceriksizlikle gol bir türlü gelmedi. Kalede Muriç, defansta Simon Deli, Rassoul ve özellikle Samet Giresun’un cılız ataklarında başarılı oldular. Ancak iyi defansa sahip olan Mavi Lacivertliler bir türlü geriden oyun kuramıyor. Montella’nın buna bir çözüm bulması kaçınılmaz.. Pozisyon açısından kısır bir ilk yarı sonucu golsüz sona erdi.

İkinci yarı biraz daha hareketli olan Mavi Lacivertliler Vargas’ın da oyuna girmesiyle daha derli toplu ataklar geliştirmeye başladı. Hemen hemen her pozisyonda Balotelli vardı. Her topu adeta mıknatıs gibi kendine çeken Dünya yıldızı, ligin en çok şut da çeken oyuncusu Balotelli... Arkadaşlarına akıl dolu uzun paslar attı, zaman zaman defanstan top çıkardı, attığı şutlarla da devamlı gol aradı Balotelli.. Gerçekten oynadığında zevkle seyrediliyor bu oyuncu.

Oynanan oyun tatminkâr değildi ancak 90+3’te Stambouli ile kazanılan galibiyet çok da güzel oldu. Sonun böyle bitmesi tüm camiayı sevince boğdu.

MUHTEŞEM TARAFTAR

Hep söylüyorum yine söyleyeceğim Mavi Lacivertli taraftarlar ülkemizin en iyi taraftar gruplarından biri. Bunu Giresun karşısında da ispat ettiler. Maç boyunca hiç susmadılar, hep destek tam destek. Bana göre galibiyetin mimarı onlar. En büyük alkışı Mavi Şimşeklere gönderiyorum. Maç sonu tüm oyuncuların tribünlere giderek galibiyet sevincini taraftarla paylaşması çok güzel oldu, çünkü bunu haketmişti taraftarlar...

ADANASPOR SESSİZ KALDI

Bolu deplasmanından golsüz beraberlikle dönen Adanaspor gol atmakta oldukça zorlanıyor. İyi atak geliştirmesine rakip ceza alanına girmesine rağmen gol bulamıyor Turuncu Beyazlılar. Bunda en büyük etken iyi bir forvet oyuncusunun olmaması. Takımın gol yükünü sırtlayan Ozegoviç üç haftadır takımdan uzak bırakıldı. Neyse ki yönetim akıllı bir karar vererek golcü oyuncuyu affetmiş de Ozegoviç tekrar takıma dönüyor. Perşembe günü 19.00’da İstanbulspor’u konuk edecek Adanaspor’un Teknik Direktör Sait Karafırtınalar’la tekrar çıkışa geçmemesi için bir sebep görünmüyor. Çünkü kaliteli oyunculara sahip bir ekip Adanaspor.