Sırada Galatasaray var

Adana Demirspor üst üste iki galibiyet alarak puanını 26 yaptı 7. sıraya yükseldi, şimdi gözler bugün oynanacak Galatasaray maçına çevrildi. İddia ediyorum, dış etkenler etkili olmazsa bu takım Galatasaray’ı da yenecek güce sahip. Çünkü Balotelli, Vargas, Yunus, Muriç’i ile öyle kaliteli bir ekip ki rakip kim olursa olsun farketmez. Tab,i burada şunu da söylemeden geçmeyeceğim. Bu maçta 12. adama çok ihtiyaç var. Süper Lig’deki ağırlığını iyice hissettirip hedef büyüten Adana Demirspor stadı tıklım tıklım dolduran ve hiç susmayan taraftarını yanında görmeli, işte o zaman büyüklüğümüzü de dosta düşmana göstermiş oluruz. Stadı da gülerek, mutlu bir şekilde terk ederiz.

BALOTELLİ DAMGA VURDU

Alanya karşısında iyi oynayan, rakibi oynatmayan, her alanda baskı yapan bir Demirspor izledik. Maçın ilk dakikalarından itibaren Balotelli, Yunus, Svensoon, Vargas, Bjarnasson oyuna ağırlığını koydu. Tehlikeli ataklar geliştirdi. Rakibin zaman zaman kaleye geldiği anlarda da Muriç sahneye çıktı ve gol izni vermedi.

Maça damga vuran isim ise mavi lacivertlilerin dünya yıldızı Balotelli oldu. Ligimizin en çok şut çeken futbolcusu olan süper yıldız attığı golle, yaptığı asistle, defansa yardımıyla, attığı derin paslarla gerçekten oyunda kaldığı sürece büyük katkı sağladı ve seyri gerçekten büyük zevk veriyor.

Alanya karşısında takımda bir de maestro Vargas vardı. Arjantinli bir orkestra şefi edasıyla öyle güzel yönetti ki takımı galibiyette de büyük rol oynadı.

MONTELLA HATA YAPMAZSA

Alanya maçında oyuncular elinden geleni yaptı. Montella da takımı iyi hazırlamış, bugün de beklenti büyük İtalyan hocadan. İlk 11, oyun sistemi ve yapılacak değişiklikler çok önemli. Montella hata yapmazsa… Mavi Şimşekler hele hele stadı doldurmuş muhteşem taraftar desteği ile Galatasaray’ı da yenecek güce sahip.

ADANASPOR HEDEF BÜYÜTMELİ

Kentimizin Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden takımı Adanaspor da Sait Karafırtınalar ile iyi gidiyor. Tuzla, Bolu beraberliklerinin arkasından ligin güçlü ekibi İstanbulspor’u mağlup eden turuncu beyazlılar puan cetvelinde çıkışını sürdürüyor. 10. sırada 23 puana sahip Toros Kaplanı hedefini büyütüp ilk 6’ya oynamalı. Bu hafta Kocaeli deplasmanı var. Buradan alınacak 3 puan ilerisi için çok önemli. Bu yıl da bir takımımızı Süper Lig’e göndersek hiç de fena olmaz. Neden olmasın inanmak gerek…