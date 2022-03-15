Adana Demirspor’a gerçekten anlaşılması zor bir şeyler oldu. Üç haftada 8 puan kaybetti, büyük düşüş var Mavi-Lacivertliler'de.
Süper oynayan, rakip kim olursa olsun üstünlüğünü kabul ettiren ve çatır çatır galibiyetler alan, aldığı başarılı sonuçlarla üst sıralarda yerini bulan, hatta Avrupa hayali kurmaya başlayan Mavi Şimşekler, son üç maçtır kazanamıyor. İşler pek iyi gitmiyor.
TARAFTARA YAZIK
Mavi-Lacivertliler, Sivas karşısında da özellikle ilk yarıda Bal yapmayan arı misali gibiydi. Sahada varlığı da yokluğu da belli değildi. İkinci yarıda biraz hareketlendiler ancak puan da puanlar da almaya yetmedi.
Asıl üzücü olan tribünleri tıklım tıklım dolduran, başlama düdüğüyle tezahürata başlayan ve hiç susmayan ülkemizin en iyi taraftar grubunun
son haftalarda yüzlerinin gülmemesi. Taraftarlar üzerine düşeni sonuna kadar yapıyor ancak dedik ya takıma bir şeyler oldu.
HAKEM DE ETKİLEDİ OYUNU
Aslına bakarsan Mavi Şimşekler kaybedecek bir oyun da oynamadı. Maçta çok fazla pozisyon kaçırdı. Hakem tabiri yerinde ise ikinci yarıyı oynatmadı. Maç çok durdu tempo bir türlü olmadı. Her zaman skora büyük katkı koyan Yunus Akgün, Vargas, Bjarnasson, Stambouli eski günlerini arattı.
Defans da iyi değildi. Balotelli’nin çabası da yetmedi. Süper Mario yine çok şut çekti, iki gol de attı ancak biri sayıldı.
VAR’A GİTME REKORU
Hakem verdiği vermediği kararlarda çok tartışıldı. Takdir haklarını ev sahibi aleyhine kullandı. VAR’a gitme rekorunun da kırıldığı maçta hakem otoriteyi kaybedince gerginlik ve kaos ortaya çıktı. Hakem yönetemedi, idare etti. Ahlarla vahlarla maç bitti.
Şimşek'e bir şeyler oldu
Adana Demirspor’a gerçekten anlaşılması zor bir şeyler oldu. Üç haftada 8 puan kaybetti, büyük düşüş var Mavi-Lacivertliler'de.
Süper oynayan, rakip kim olursa olsun üstünlüğünü kabul ettiren ve çatır çatır galibiyetler alan, aldığı başarılı sonuçlarla üst sıralarda yerini bulan, hatta Avrupa hayali kurmaya başlayan Mavi Şimşekler, son üç maçtır kazanamıyor. İşler pek iyi gitmiyor.
TARAFTARA YAZIK
Mavi-Lacivertliler, Sivas karşısında da özellikle ilk yarıda Bal yapmayan arı misali gibiydi. Sahada varlığı da yokluğu da belli değildi. İkinci yarıda biraz hareketlendiler ancak puan da puanlar da almaya yetmedi.
Asıl üzücü olan tribünleri tıklım tıklım dolduran, başlama düdüğüyle tezahürata başlayan ve hiç susmayan ülkemizin en iyi taraftar grubunun
son haftalarda yüzlerinin gülmemesi. Taraftarlar üzerine düşeni sonuna kadar yapıyor ancak dedik ya takıma bir şeyler oldu.
HAKEM DE ETKİLEDİ OYUNU
Aslına bakarsan Mavi Şimşekler kaybedecek bir oyun da oynamadı. Maçta çok fazla pozisyon kaçırdı. Hakem tabiri yerinde ise ikinci yarıyı oynatmadı. Maç çok durdu tempo bir türlü olmadı. Her zaman skora büyük katkı koyan Yunus Akgün, Vargas, Bjarnasson, Stambouli eski günlerini arattı.
Defans da iyi değildi. Balotelli’nin çabası da yetmedi. Süper Mario yine çok şut çekti, iki gol de attı ancak biri sayıldı.
VAR’A GİTME REKORU
Hakem verdiği vermediği kararlarda çok tartışıldı. Takdir haklarını ev sahibi aleyhine kullandı. VAR’a gitme rekorunun da kırıldığı maçta hakem otoriteyi kaybedince gerginlik ve kaos ortaya çıktı. Hakem yönetemedi, idare etti. Ahlarla vahlarla maç bitti.