Şimşek hız kesmiyor

Çünkü aradan sonra geriye dönmek, konsantrasyonu sağlamak, bir önceki enerjiyi göstermek daha da zorlaştırır. Hele hele dönüş sonrası deplasmanda iseniz bu daha zor olur. Ancak Adana Demirspor ara sonrası Çaykur Rize deplasmanında öyle bir dönüş yaptı ki. ‘Nerde kalmıştık’ der gibiydi. Muhteşem bir oyun ve farklı bir galibiyet alan Mavi Şimşekler, birçok ünlü rakibini geride bırakıp üçüncü sıraya yerleşti. Kolay değil tabi Süper Lig’e çıktığın ilk sene puan cetvelinde üçüncü sıraya yerleşmek, zirvede yer bulmak. İşte Mavi Lacivertliler başkanı, teknik heyeti, futbolcuları ve muhteşem taraftarı ile bunu başardı, fazlasıyla hakederek...

BALOTELLI MAÇA DAMGA VURDU

Rize’de alınan galibiyet sonrası tüm takımı kutlamak lazım. Tabi başta Süper Mario Balotelli’yi. Adana Demirspor’daki performansıyla İtalya formasını yeniden giyen Mario Balotelli, Süper Ligde son 5 maçta 5 gol, bir asistle şov yaptı. Süper Mario’nun toplam gol sayısı da 10’a çıktı. Rize karşısında da şovunu sürdüren İtalyan yıldız iki gole imza attı, attığı paslarla arkadaşlarını pozisyona soktu, defanstan top çıkardı, şutları ile fileleri havalandırdı. Sakin, zihinsel olarak moralli oynadı. Maça damga vuran Balotelli, yerini Assombalonga’ya bırakırken de tribünlerden büyük alkış aldı.

TÜM TAKIMI ALKIŞLAMAK LAZIM

Rize karşısında öyle bir takım vardı ki sahada. 10 dakika sonra oyun üstünlüğünü eline geçirdi ve son düdük çalana kadar da bunu sürdürdü. Afrika kupasından dönen Deli defanstaki yerini aldı. Sakatlanıp çıkana kadar görevini başarıyla yaptı. Yılların eskitemediği Gökhan, çok iyi bir oyun ortaya koyan Stambouli, çok çalışan Svensson, özellikle ilk yarıda rakip defansı yoran Yunus Akgün ve Vargas galibiyette büyük rol oynadılar.

Muriç’e ayrı bir parantez açalım. Öylesine güven veriyor ki kalede. Sakatlanması camiayı üzdü. Yerine giren Ferhat da son dakikalarda önemli kurtarışlar yaptı. Bu demek oluyor ki kale güvenli eldivenlerde.

Üst üste alınan galibiyetlerle şimdi üçüncü sıraya oturan Mavi Şimşekler, 14 Şubat’ta konuk edeceği Beşiktaş’ı da yenerek zirve yarışını sürdürmeli, Sevgililer Günü’nde iyi bir armağan olur sevdiklerine...

ADANASPOR FIRSAT KAÇIRDI

Son 8 maçtır kazanamayan Menemen’e konuk olan Adanaspor güzel oyununu puanla süsleyemedi. Maça çok hızlı ve atak başlayan Turuncu Beyazlılar bulduğu pozisyonları cömertçe harcadı. Kazandığı penaltıyı da Celil’le kaçırdı. Bir de üstüne Evren kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Güzelim oyun bir anda darmadağın oldu. Rakip de bu fırsatı iyi değerlendirip goller bulunca Adanaspor’un gardı iyice düştü. Tetteh’in golü de sonucu değiştirmedi. Ligde üst sıraları hedefleyen Turuncu Beyazlılar bu yenilgiden ders çıkarmalı. Kaza oldu deyip 12 Şubat’ta evinde oynayacağı Denizli maçına hazırlanmalı, alacağı galibiyetle bu yenilgiyi telafi etmeli.