“Çocuklar inanın, inanın çocuklar Güzel günler göreceğiz, güneşli günler Motorları maviliklere süreceğiz”...

Evet bu sözler tam bugün için de geçerli. Adana için, Demirspor için uyarlanmış gibi. Çeyrek asırlık özlemin bitmesi için güzel günler görmek, Süper Lig’e çıkmak çifte bayram yaşamak için sadece inanmak lazım.

Bugün Adana Demirspor zorlu bir sınav verecek. Rakip Fatih Karagümrük. 25 yıllık hasretin bitmesi ve Süper Lig’e çıkmak için Mavi Şimşekler Ankara’da güçlü rakibi ile finalde karşı karşıya gelecek.

Şu an için Süper Lig ayarında bir ekibe sahip olan Mavi Lacivertliler, usta, tecrübeli oyuncu kadrosu ile bu maçı kazanacak düzeyde. Her zaman söylüyorum eğer kazanmak istiyorsanız önce inanmanız gerekiyor. Sonrasında da sahada çok koşacaksınız ve iyi mücadele edeceksiniz. Bu ikisini doğru yaptığınız sürece kazanmak zaten otomatikman gelecektir.

İnanın yeter!

Demirspor açısından bu maç çok önemli. Çünkü Başkan Murat Sancak ve ekibi Adana’yı Süper Lig’e çıkarmak için uzun süredir mücadele ediyor. Maddi, manevi desteklerini de hiçbir zaman eksik etmiyor. Bu zor şartlarda borçsuz kulüplerin başında gelir bu ekip. Onun için tüm takımın bu kente, başkanına, yönetim kuruluna, teknik ekibine Süper Lig’i borçlu. Demirspor bunu başaracak güce de sahip yeter ki inansınlar, gerisi kendiliğinden gelir.

Şu anda takımın en büyük eksiği ülkemizin en iyi taraftar grubunun yanında olmaması. Taraftar yanında olsaydı Mavi Şimşek’in gücü çok daha artardı. Olsun onlar varlığını hep hissettirdi yine öyle olacak. Tribünde olmasalar da desteklerini hissettireceklerdir.

Adana için büyük gün. Hele hele bir takımını alt lige gönderen bir Adana için bu maç çok önemli. Adana Süper Lig’i hakediyor. Adana bir spor kenti, inanıyorum ki bu maçı kazanacağız ve çeyrek asırlık hasret sona erecek çifte bayram yaşayacağız. Haydi Şimşek çak, meşaleleri yak. Özlem bitsin...