Nefesler tutuldu

Bugün TFF 1. Lig’de erken final Erzurum’da oynanacak. Lig ikincisi Erzurum ile üçüncü Adana Demirspor’u karşı karşıya getirecek sezonun en önemli maçı kazananın çok şey, kaybedenin de çok şey kaybedeceği bir karşılaşma olacak. Bu maçın sonucunu 1. Lig’de bulunan ve üst sıraları hedefleyen 7 takım da heyecanla bekliyor. Tabi bizim için onların beklentisi değil Adana’nın beklentisi önemli. Evet çeyrek asırlık hasretin sona ermesini bekliyor tüm Adanalılar.



HER İKİ TAKIMIN DA İDDİASI VAR



Şampiyonluk yarışında lider Hatayspor’un 4 puan gerisinde olan Erzurum, birincilik şansını zora soksa da ikincilik için iddiasını koruyor. Play-Off’a kalmadan Süper Lig’e yükselmek isteyen Adana temsilcisi Demirspor ile ikinci basamaktaki BŞB Erzurumspor arasında 2 puan fark bulunuyor. Mavi Lacivertliler bugünkü maçı kazanarak rakibini 1 puanla geçmek ve son üç haftaya daha moralli girmek istiyor. Mavi Şimşekler başkanından yöneticisine, teknik ekibinden futbolcusuna kadar şampiyonluğa inanmış durumda ve “o sene bu sene” diyerek Süper Lig’i çok istiyor.



ŞİMŞEK FORMDA



Geçtiğimiz hafta oynadığı Giresunspor maçını farklı kazanan Adana Demirspor’da moraller üst düzeyde. Artı takımın usta ayaklarından Erkan Zengin de cezası bittiği için takımına dönüyor. Yüksek moral ve motivasyonla Erzurum’a giden Mavi Lacivertliler çok arzulu ve istekli bir şekilde maç saatini bekliyor. İlk maçı Demirspor evinde Aosman’ın golüyle 1-0 kazanmıştı.



Seyircisiz oynanacak maçı TV’den izleyecek olan Mavi Lacivertli camiada heyecan dorukta. “Ah seyircili olsaydı da tribündeki yerimizi alsaydık” diyen Türkiye’nin en iyi taraftar gruplarından birisi olan Mavi Şimşekler nefeslerini tuttu maçın sonucunu bekliyor.