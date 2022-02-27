Maça muhteşem taraftarın tezahüratı ile baskılı ve tempolu başlayan ev sahibi özellikle ilk 20 dakikada sürekli atak geliştirdi. Bir yelpaze gibi açılıp kapanan, rakibine üstünlük kurmak isteyen Mavi Lacivertliler, oyun üstünlüğünü elde edemedi bir türlü. Saman alevi gibi tempo bir çıktı bir düştü. Ligde isabetli şut yüzdesi en yüksek oyuncu Balotelli’nin serbest vuruşu, Vargas’ın ortaları, Yunus’un driplingleri sonucu değiştirmedi, Mavi Şimşekler iyi paslaştı, uzun paslarla rakip defans arkasına iyi sarktı ancak kilidi açamadı, ilk yarı sessiz bitti.

HAMLELER DE GOL GETİRMEDİ

İkinci yarıya daha hızlı ve istekli başlayan ancak oyun kurmakta zorlanan Adana Demirspor’da kalede Muriç, savunmada Samet, Tayyip onların önünde Gökhan çok çalıştılar. İlk kez 11’de yer alan Djokoviç ağır kalırken, yeni transferlerden Alper Uludağ da tutukluğunu bir türlü atamadı üstünden. Yunus da Vargas da eski günlerinde değildi. Balotelli yine takımın iyilerindendi, çektiği şutlar az oldu, topu filelerle buluşturamadı. Sonradan oyuna girenlerden Assombalonga, Kaan, Bjarnasson, Akintola takıma hareket getirdi, golü getirmedi.

DEĞİŞİKLİKLER GEÇ YAPILDI

Sahasında üçüncü kez gol atamayan Mavi Şimşeklerde İtalyan hoca Montella’nın hamleleri de biraz geç oldu, sonucu değiştirmeye yetmedi. Gerçi iyi bir ahenk yakalamış, başarılı 11 niye bozuldu, böyle bir kadro ile niye sahaya çıkıldı tartışılır. Zira, yapılan hamleler sonrası oyuna girenlerle oyun daha heyecanlı, daha iyi bir hal aldı... Farklı bir oyun vardı sahada, bireysel yetenekler yansımadı bu kez. Önemli bir çıkış yakalayan Mavi Lacivertli takım sürekli gelişiyor, Avrupa hedefi de sürüyor. Heyecanlı, keyifli maçta tek eksik goldü. Ne diyelim nazar boncuğu olsun bu beraberlik. Şimdi puan 45 oldu, haftaya ligde düşmeme mücadelesi veren Malatya deplasmanı var, oradan alınacak 3 puan bu beraberliği telafi ettirir inancındayım.

ADANASPOR KENDİNE GELMELİ

Son haftalarda aldığı başarısız sonuçlarla ilk 6 hedefinden biraz uzaklaşan Adanaspor bugün deplasmanda oynayacağı ligin güçlü ekiplerinden Bandırma’yı sahasında yenecek güçte, yeter ki inancını kaybetmesin Turuncu Beyazlılar. Erzurum maçında oynanan iyi oyun galibiyete yetmedi, beraberlikle sonuçlandı ancak mücadele vardı, istek vardı ekipte. Bugünkü maçta da aynı istek ve oyun oynanırsa galibiyet neden olmasın. Alınacak bir galibiyetle takım üzerindeki kara bulutlar dağılır, yeniden Play-Off hedeflenir. Haydi Kaplan kendine gel ve sevindir sevenlerini...