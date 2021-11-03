Montella iyi giden oyuna çomak soktu

Bu yenilginin en büyük sorumlusu bence İtalyan Teknik direktör Vincenzo Montella’dır. Çünkü iyi giden oyuna çomak soktu. Yaptığı değişiklikler geri tepti, takımın ritmini bozdu, ofansif oyun kayboldu, rakibe oyun üstünlüğü verdi. Rakip de bu hatayı iyi değerlendirdi ve Mavi Lacivertli kaleye daha çok gelmeye, pozisyon bulmaya başladı neticede galibiyeti de buldu. Kötü oyuna hakemin kötü yönetimi de eklenince yenilgi kaçınılmaz oldu. Montella son haftaların başarılı oyuncusu süper yıldız Balotelli’yi de yedek bırakmıştı.



Mutlak puan ya da puanlar almak için sahaya çıkan Mavi Lacivertliler, maçın ilk dakikalarından itibaren rakibini kontrol altına aldı. 20-25 dakika hep üstün olan taraftı. Assombalonga ve Vargas’la ataklar geliştiriyor ancak finali yapamıyordu. İlk yarı cılız ataklarla 0-0 sona erdi.



İkinci yarıda da yine üstün olan, pres yapan golü düşünen bir Demirspor vardı sahada. Assombalonga ilk yarıda olduğu gibi rakip ceza alanı önünde ve içinde tehlike yaratmayı sürdürdü. Bu baskı golü de getirdi. 58’de gelişen bir onganize atakta Başakşehir kalesi karıştı. Kaleci Volkan topu kontrol edemeyince Yunus’u düşürdü. Verilen penaltıyı Assombalonga gole çevirdi, ekibini öne geçirdi.



ASSOMBALONGA NİYE ÇIKARILDI?



İşte ne olduysa bu golden sonra oldu. Montella, maçın en iyilerinden Assombalonga’yı Mairo Balotelli ile, Bjarmason’u da Gökhan İnler ile değiştirdi. Bu değişiklikler takıma olumsuz yansıdı.



Ev sahibi önce eşitliği sonra da hakemin VAR kararıyla verdiği saçma sapan bir penaltı ile maçı kazandı.



Montella’ya bir sorum olacak.



‘Haftalardır takımın liderliğini yapan Balotelli oynayacaktı da niye yedek bıraktın’ Balotelli oyuna girdi hiç bir varlık gösteremeden maç da bitti.



MURİÇ MUHTEŞEMDİ



Başakşehir karşısında öne çıkan iki isim vardı. Bunlardan biri çıkana kadar rakip defansı yoran, tehlike üstüne tehlike yaratan Assombalonga ve sayısız kurtarışlara imza atarak takımının oyunda kalmasını sağlayan adeta farkı önleyen kaleci Muriç’ti. Muriç maç boyunca müthiş kurtarışlara imza attı.



Yazık oldu, oyuncuların gösterdiği gayret, çaba ve mücadeleye. Hepsi boşa gitti.



Bu hafta ligin en iyi takımlarından biri olan komşu Hatayspor ile oynanacak Güney derbisi maçı çok büyük önem arzediyor.



ADANASPOR TOPARLANIYOR



Lige kötü bir giriş yapan Adana’nın 1. Lig temsilcisi Adanaspor yeni Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar’la kendine gelmeye başladı. Turuncu Beyazlılar evinde oynadığı maçta Altınordu’yu 88’de bulduğu golle geçerek puanını 12’ye sıralamadaki yerini de 13’e taşıdı. Altın değerinde kazanılan bu 3 puanın anlam kazanması için Balıkesir’den de puan ya da puanlarla dönmek hedef olmalı.