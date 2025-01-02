Kurtuluş Koşusuna rekor katılım

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Adana Büyükşehir Belediyesi ve Adana Valiliği ile her iki kurumun ilgili birimlerince organize edilen Kurtuluş Yarı Maratonu, 10K, Çocuk ve Halk Koşusu basın tanıtım toplantısı Yüreğir Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Türkiye’de ve dünyada yılın ilk yarı maraton koşusuyla ilgili gerçekleştirilen basın toplantısında; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Gençlik Spor İl Müdürü Muzaffer Çintımar, Atletizm Federasyonu İl Temsilcisi Serdal Kadıoğlu ve Kenyalı Atlet Christine Kioko (2024 Yılı Uluslararası Angola Yarı Maraton İkincisi) medya mensuplarını bilgilendirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintımar da Türkiye’nin 1 numaralı şehrinde yılın ilk koşusunun yapılacağını belirterek, bu yıl organizasyonun Temiz Hava mottosuyla yapılacağını ve Adana’da zaten doğanın temiz olduğu vurgusunu yaptı.

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ZEYDAN KARALAR ADANA’NIN KURTULUŞ MÜCADELESİ’NDEKİ ROLÜNÜ ANLATTI

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, koşuyu çok önemsediklerini belirterek, 5 Ocak Kurtuluş Günü’nün tarihçesiyle ilgili çarpıcı bilgiler verdi.



Adana’nın tarih boyunca çok önemli bir yerleşim noktası olduğunu kaydeden Başkan Zeydan Karalar, 1. Dünya Savaşı’ndan sonra komutayı Mustafa Kemal Atatürk’e devrederken Liman Von Sanders’in, “Bizim için her şey bitti” dediğini ve bunun üzerine Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Bizim için her şey yeni başlıyor” dediğini hatırlattı. Başkan Zeydan Karalar Mustafa Kemal Atatürk’ün, milli mücadele verme hissine Adanalılarla yaptığı görüşmelerden sonra Adana’da ulaştığını, “Bende bu vekayiin ilk hiss-i teşebbüsü bu memlekette bu güzel Adana’da vücut bulmuştur” diyerek açıkladığına da değinen Başkan Zeydan Karalar, işgal güçlerine ilk kurşunun o zaman Adana’ya bağlı Dörtyol’da atıldığını, sonrasında Gaziantep’te ve İzmir’de de atıldığını ifade etti.



Adana’da, özellikle Pozantı ilçesinde Fransızlara karşı verilen mücadelede Kurtuluş Savaşı’nın ilk zaferlerinin kazanıldığını ve bunun bir dönüm noktası olduğunu kaydeden Başkan Zeydan Karalar, Fransızların bu mücadele karşısında barış talebinde bulunduğunu, böylece TBMM’nin ilk kez tanınmasının sağlandığını söyledi. Başkan Zeydan Karalar, Adana’daki zaferlerin ardından Kuvayi Milliye’nin de rahatlayarak, gücünü işgalci Yunan’a karşı toparlama olanağı bulduğunu anlattı.

Adana’nın Kurtuluş Savaşı’nda böylesine önemli rolü olduğunu bildiren Başkan Zeydan Karalar, bu günleri Türkiye’ye büyük bir şerefle hatırlatmak için 5 Ocak Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu’nu düzenlediklerini ifade etti.

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KATILIMDA BÜYÜK ARTIŞ VAR



Adana Büyükşehir Belediyesi ile birlikte organizasyonun yapılmasında paydaş olan Adana Valiliği ve ilgili kurumlara teşekkür eden Başkan Zeydan Karalar, geçen yıl 1800 sporcunun koştuğunu, bu yıl ise 3800 sporcunun başvuru yaptığını ve artışın mutluluk verici olduğunu kaydederek, bunun da bir rekor olduğunu belirtti.



Ünlü sporcuların koşacağını da bildiren Başkan Zeydan Karalar, Adana’yı bir spor kenti yapmak için Seyhan Belediyesi’nden bu yana çaba harcadıklarını ve büyük oranda başarılı olduklarını vurguladı.

Sporun insanı zihnen ve bedenen sağlıklı hale getirdiğini, ayrıca sporun kötü alışkanlıkların, madde bağımlılığının panzehiri olduğunu da sözlerine ekledi.

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SPOR KENTİ ADANA



Yılın ilk pazar günü Adana’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümü ile birlikte Adana’nın en önemli sportif etkinliğinin 15. yılı da kutlanmış olacak.



Yarı maratonun 21 km’lik güzergahı Adana’nın tarihi, turistik, görülmesi gereken yerlerinden geçiyor.

Yarışmada 3 bin metre kategorisinde 2016 Brezilya Olimpiyat Şampiyonu Ruth Jebet de yer alacak.

Koşu sonrası 130 sporcuya toplam 1 milyon 87 bin lira ödül verilecek.



Organizasyonda 78 hakem görev yapacak ve yarışmalarda 15 farklı ülkeden 89 yabancı sporcu katılım sağlayacak. İl dışından ise yaklaşık 2000 sporcu katılacak.