Keyifli bir maç

İki penaltıdan da yararlanamayan Mavi Lacivertliler akıllı oyununu üç golle süslemesini bildi. Gaziantep ise özellikle ikinci yarının başında çok baskılı ve istekliydi ancak gol gelmeyince gardı düştü ve evinde ilk kez üç gollü yenilgiyi gördü.

TAM BİR TAKIM OYUNU

Ligin keyif veren iki takımı karşı karşıya geldi. Bir tarafta evinde müthiş bir grafik çizen yenilgi yüzü görmeyen Gaziantep FK, diğer yanda da aldığı başarılı sonuçlarla üst sıralarda yer bulan ve muhteşem bir ekibe sahip Adana Demirspor vardı. Güney’in derbisi olarak adlandırılan maçta her iki takım da galibiyeti hedefliyordu, ancak gülen konuk Adana ekibi oldu. Tam bir takım oyunu ve uyumu gösteren Mavi Şimşeklerde defansta Samet-Talha ikilisi, orta sahada kaptan Gökhan , ileride Yunus, Vargas görevlerini başarıyla yapanların başındaydı.

MAÇA ASSOMBALONGA DAMGA VURDU

Mavi Lacivertlilerin Dünya yıldızı Balotelli’nin sarı kart cezası nedeniyle olmadığı karşılaşmaya Mavi Şimşekler hızlı başladı. Solda Vargas, sağda Yunus Akgün üst üste ataklarla pozisyon yarattı. Bu baskılı oyun golü de getirdi. Vargas’ın köşe vuruşundan yaptığı ortaya iyi yükselen Assombalonga ekibini öne geçirdi. Durmadı konuk ekip. Yine ataklar geliştirdi. Ev sahibi iyi pres yaptı, organize olamadı. Orta sahalar çabuk geçildi sonuç değişmedi ilk yarı sona erdi. İkinci yarıya üç değişiklik ve hızlı başlayan Gaziantep gol aradı. Ancak kaptırdığı bir topla tehlike de yaşadı. Defanstan Samet’in derinleme pasıyla ceza alanına giren Yunus inanılmaz bir gol kaçırdı. Mavi Şimşekler sürekli golü düşündü. Müthiş bir tempo vardı. Yine baskılı bir pozisyonda hakem beyaz noktayı gösterdi. Topun başına Assombalonga geldi, vuruşunda kaleci Günay gole izin vermedi. Kaçan penaltı Mavi Şimşeklerin ritmini bozmadı, aksine daha etkili olmaya başladı. Maçın başrol oyuncusu Yunus yine sağdan topla çıktı, kaleye sokuldu vurdu Günay’dan dönen topu Bjarnason filelere gönderdi. Şimşek fırtınası durmadı, gelişen bir atakta yine başrolde Yunus, hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına yine Assombalonga geldi, yine Günay kurtardı, iki penaltı kaçıran Assombalonga sert bir kafa vuruşu ile skoru 3’ledi. Maça damga vuran Assombalonga iki penaltı iki gol kaydetti.

Mavi Lacivertliler aldığı bu galibiyetle puanını 44 yaptı. Üst sıralardaki yerini korudu, maç fazlasıyla üçüncü sıraya yükseldi. Hedefte Avrupa kupaları var. Bu oyun ve bu birliktelik neden olmasın dedirtiyor. Taraftar da futbolcular da inanmış durumda. Biz de inanıyoruz tabi ki…