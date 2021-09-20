Kazanarak yola devam

Mavi Lacivertliler ilk yarı ve ikinci yarı akla kara kadar farklı bir oyun oynamasına rağmen Çaykur Rizespor’u rahat geçti. İlk yarıda oynanan iyi oyun taraftarı mest ederken, ikinci yarı kaliteli ayaklar durdu ve bitse de gitsek havasına büründü maç. Ancak sonuç Süper Lig’de 27 yıl sonra gelen galibiyet olunca her şey güzel görüldü. Ne diyelim hedef kazanarak devam olmalı. Mavi Şimşekler usta ayakları ile bunu başaracak güçte, yeter ki ben kavgası olmasın ekipte.

Yeni teknik direktörü Montella ile kendi seyircisinin karşısına çıkan Demirspor maça da hızlı başladı. Önde pres, paslar, dayanışma ve koşan bir ekip vardı sahada. Bunun neticesinde üst üste gelen goller.. Dünyaca bilinen Süper Mario Balotelli takımı ileri taşıdı. Devamlı golü denedi, denedi. Sonunda yaptığı bir akında gelen penaltı ve Mavi Lacivertli formayla ilk golünü kaydetti. Bu gol Balotelli’nin üzerindeki gol baskısını da kaldıracak görüşündeyim. Dikkat çekici bir durum ise koşmuyor diye eleştirilen Balotelli’nin çok istekli olması, defansa kadar gelerek arkadaşlarına yardım etmesi oldu.

VARGAS FAYDALI OLUR

Montella’nın gol sevinci ise başka idi. İkinci gol ise akıl dolu organize bir atak sonucu geldi. Bana göre takımın en iyi transferlerinden biri olan ve performansını 90 dakikaya yayarsa Vargas çok faydalı işler yapar. Çalışkan bir gününde olan Eze’nin Vargas’la birlikteliği farkı ikiye çıkardı. Kaleyi devralan Ferhat da rakibin ilk yarının son dakikalarında yaptığı akınlarda kalesini başarıyla savundu ve takımın soyunma odasına 2 farklı üstünlükle gitmesini sağladı.

DEĞİŞİKLİKLER YARADI

İkinci yarının başlarında ise ilk yarıdaki Demirspor’dan eser yoktu. Kaliteli ayaklar durdu, mücadele orta alanda ve rakibin ataklarıyla geçti. Konsantrasyon kaybı yaşandığı için gol de bu dakikalarda yendi.

53’te durum 2-1’e geldi. Rakip beraberlik sayısını aramaya başladı. Mavi Lacivertli oyuncular golü yedikten sonra uyandı. Montella da oyuna müdahale ederek yararlı değişiklikler yaptı. Köşe vuruşu sonrası Bjansson ile gelen gol farkı yeniden ikiye çıkarınca Süper Lig’de ilk galibiyet de gelmiş oldu.

COŞKU BÜYÜK

27 yıl sonra Süper Lig’de kendi seyircisi önünde ilk galibiyete ulaşan Adana Demirspor’da maç sonu büyük bir coşku vardı. Tüm takım, teknik ekip bir yumak olarak taraftarı ile galibiyeti kutladı.

İşte özlenen Adana Demirspor da bu idi. Çok önemli olan 3 puan ilerisi için umutları artırdı. Temennimiz iyi bir kadroya sahip Mavi Şimşeklerin kazanarak yoluna devam etmesi...