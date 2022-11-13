İyi ki ara var…

Haberin Devamı

Çünkü Mavi Lacivertliler oynadığı oyunla, uyumla eski günlerinden uzaklaştı. Bu ara yeniden takım olmayı, birlikteliği, takımdaşlığı kazandıracak görüşündeyim. Beklentimiz de bu yönde…

YIKILMADI

Adana Demirspor Alanya deplasmanına galibiyet parolasıyla çıktı. Ancak şartlar o kadar aleyhte işledi ki bütün planlar alt üst oldu. İlk dakikalarda oyunu Alanya yarı alanına yıkarak sağlı sollu ataklar geliştirdi Mavi Şimşekler. Üst üste kazanılar kornerler tehlike yaratsa da golü getirmedi. Yüksek tempoda rakibin üstüne giden Şimşek şanssızlıklar yaşamaya başladı. Savunma oyuncusu Rakitsky sakatlanarak yerini Semih’e bıraktı, Belhanda bir gol buldu ancak ofsayt olduğu için geçerli sayılmadı. İlk yarının sonlarında Belhanda rakibine dirsek atarak kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu seviyedeki bir oyuncunun tahriklere gelmeyip acemice bir hareketle takımını 10 kişi bırakmamalıydı. İşte bu dakikadan sonra Montella’nın bütün planları da suya düştü, takım yıkılmadı ama rölantide oynamaya başladı mecburen eksik kalınca. 10 kişi kalınca rakibin tehlikeli ataklarına kalesini gole kapatan muhteşem kurtarışlara imza atan kaleci Ertaç’ı da kutlamak gerek.

Haberin Devamı

BELHANDA’DAN KURTULUNMALI

Takımın en üst düzeyde oyuncularından biri olan Belhanda, zaman zaman bir kurtarıcı oluyor, zaman zaman da yokları oynuyor. Yani bir var bir yok. Maç seçen, istediği zaman oynayan bir futbolcu görüntüsü veriyor. Takımdaşlığa zarar veriyor. Arkadaşlarını da zorda bırakıyor. Kalitesini yansıtması veya elden çıkarılması lazım diye düşünüyorum. Çünkü Mavi Lacivertlilere tüm enerjisini verecek, ekibi için gayret edecek oyunculara ihtiyaç var. Birilerinin keyfine göre oynaması beklenmemeli.

Alanya ile deplasmanda berabere kalarak sahadan bir puanla ayrılan Adana Demirspor, iyi mücadele etti, önemli bir puan da aldı Dünya Kupası arası öncesi. Şimdi 40 gün ara var, bu arayı iyi değerlendirip eski havayı yakalamak lazım. Kupada da yoluna devam etmek isteyen Mavi Lacivertliler, Aralık sonunda Çaykur Rizespor’la oynayacağı maça da iyi hazırlanmalı.