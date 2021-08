İlk gol, ilk puan

Genel anlamda Demirspor’un üstün göründüğü maçın ilk yarısının sonlarına doğru ve ikinci yarı Adana ekibi başta Balotelli, Akintola olmak üzere usta ayakları ile devamlı golü aradı.

KOŞMAK LAZIM

Mavi Şimşekte dikkat çeken bir görüntüyü aktarmadan geçmeyelim. Fenerbahçe maçında da Kayseri karşısında da sonradan oyuna giren oyuncular çıkanlardan daha faydalı görüldü. Bu da acaba kadro yanlış mı başlıyor sorusunu öne getiriyor. Bunun cevabını biz değil tabi ki Samet Hoca verecek. Samet hocanın elinde gerçekten iyi bir kadro var. Bu oyuncu kadrosunun iyi planlamayla başarılı olmamasına bir neden yok. Ancak, henüz çok erken, ilk yarıda alınacak puanlar ikinci yarının gidişatını belirleyecek. Bu yönden bakıldığında ilk yarı maçlarında işi sıkı tutup alabildiğimiz kadar puan alınmalı. Samet hocanın da koşmayan futbolcuları kulübeye çekerek oyun şeklini değiştirmeli.

BALOTELLİ OYNAMALI, OYNATILMALI

Bir takımda yıldız futbolcular olabilir ama koşmayan futbolcularla takım olunmaz. Kayseri karşısında gördüğümüz takımda koşmayan birden fazla oyuncu vardı. Bu da takımı olumsuz etkiliyor. Tamam bir tane koşmayan oyuncuyu kamufle edebilirsin ancak birden fazla olursa oyun da skor da iyi olmaz. Kayseri karşısında 11’de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Dünya yıldızı forvet Balotelli koşmasa da klasını, kalitesini top her kendine geldiğinde gösterdi. Her pozisyonda vardı. Rakip defansı yıprattı, asist yaptı, golü yaptırdı. Fizik ve mental olarak hazır görülmeyen deneyimli oyuncunun daha çok çalışıp, koşarak katkı oranını artırması bekleniyor. Çünkü bu takımın yıldızı ve taraftarın da gözbebeği. Diğer oyuncuların Belhanda gibi bir an önce kendilerini toparlayıp koşmalı, takıma katkı sunmalı.

BİR PUAN İYİ OLDU

Adana Demirspor’un attığı tek gol ve alınan bir puan çok iyi oldu. Eksikliklerin, bir an önce tamamlanarak Şimşek’in çakması temennimiz. Mavi Lacivertlilerin bir an önce ferdi değil, takım oyunu oynamalı. Özellikle Belhanda, Castro ve Balotelli koşarak mücadele gücünü artırmalı ve takımdaşlık ruhunu göstermeli. Kayseri karşısında bunu görememek üzüntü verdi. Kayseri maçını geride bıraktık şimdi evimizde oynayacağımız Konya maçını düşünme vakti. İyi hazırlanıp muhteşem taraftarın desteğiyle 3 puanı hanemize yazdırma zamanı.