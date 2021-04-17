Her maç final her maç hedef

Mavi Lacivertliler lider Giresunspor’la sahasında karşı karşıya gelecek. Uzun bir lig maratonunda son dört haftaya girildi. Ligin boyu iyice kısalırken bu süreçte oynanacak tüm maçlar final niteliğinde. Başkan Murat Sancak ile birkaç sezondur iyi bir tempo yakalayan ancak hedefe bir türlü varamayan Adana Demirspor bu sezon işi daha sıkı tutuyor. Liglerimizin en tecrübeli ve usta teknik direktörlerinden Samet Aybaba ile mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. Teknik Direktör Samet Aybaba, göreve geldiği günden itibaren 7 maçta 19 puan kazandırdı. Bu da takıma olumlu yansıdı ve şimdi tüm ekip şampiyonluğa inanıyor.

BAŞKAN SANCAK UYARIYOR

Son 4 naftaya girilirken camiada yaşanan ‘Şampiyon olduk’ havasının çok erken olduğunu belirten Başkan Murat Sancak “Lütfen herkes sakin olsun mütevazi olalım daha koskoca 4 maç var, lütfen” diyerek çok doğru bir noktaya parmak basıyor. Daha önce yaşamıştık Play-Off’ta son maçta kaçırdığımız penaltılarla Süper Lig’den olduk. Yaşanan unutulmamalı. Bu engelleri bir bir aşalım sonra hep beraber kutlayalım coşkumuzu. Herkes görsün o zaman coşku neymiş... Giresun finalin ilk maçı bu maçtan alınacak galibiyet de testi pozitif çıkan daha sonra negatife dönen Başkan Murat Sancak’a şifa olacak. 3 puanı alarak kendisine hediye edelim. O bunu çok hakediyor.

NEFESLER TUTULDU

Çok emek harcandı, çok engeller aşıldı bu günlere gelene kadar. Şimdi bunun karşılığını alma zamanı. 63 puanlı Giresun ile 58 puanlı Adana Demirspor saat 19.00’da karşı karşıya gelecek. Nefeslerimizi tuttuk. Bu zor maçı kazanmak ‘SÜPER’ olacak. Rahat bir galibiyete uzanacak Mavi Şimşeklerin tüm camiayı sevince boğacağına inancım tam. Bir kez daha tekrarlamakta fayda var “Bu sene o sene” haydi çok uzak değil mutlu son...