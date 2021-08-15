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Spor Arena
Haber Giriş: 15.08.2021 - 00:54 | Son Güncelleme:

Haydi hayırlısı…

Erdal Fernergiz
Erdal Fernergiz
efernergiz@hurriyet.com.tr
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Erdal Fernergiz
Erdal Fernergiz
efernergiz@hurriyet.com.tr
Haydi hayırlısı…

Bu sezon Süper Lig Adana için bir başka heyecan, coşku ve mutlulukla başlıyor. Dile kolay tam 26 yıl sonra gelen başarı ve Süper Lig serüveni bugün akşam başlıyor. Hem de ne başlangıç ligin büyüklerinden Fenerbahçe karşılaşması ile… Mavi Şimşek hem lige hem de Adana’ya ayrı bir güzellik ve renk katacak…

Evet kolay olmadı 26 yıl sonra Süper Lige çıkmak. Birkaç sezon öncesinde Murat Sancak başkanlığında başladı Süper Lig yolculuğu… Hep direkten döndü Mavi Lacivertliler, son anda kaçan penaltılar, teknik heyetten, hakemlerden, futbolculardan kaynaklanan hatalar lige yükselmeyi geciktirdi. Ama sonuçta büyük emekler, özveriler gösterilerek, Başkan Murat Sancak’ın olağanüstü çabası, maddi manevi desteği Süper Ligi getirdi. İşte bu akşam ilk maçına çıkıyor Adana’nın güzide ekibi Mavi Şimşek. Onun içindir ki hepimiz heyecanlıyız ve coşkuluyuz. Süper Lig’in Adana'mıza, Demirspor'umuza hayırlı olmasını diliyorum.

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ALKIŞLAR BAŞKAN SANCAK’A

Başkan olduğunda verdiği ‘BU TAKIM SÜPER LİGE ÇIKACAK’ sözünü sonuna kadar kovalayan ve Süper Lig'i Adana’ya kazandıran başta Başkan Murat Sancak ve yönetimine teşekkür edilmeli, avuçlarımız kızarıncaya kadar alkışlanmalı.

Haydi hayırlısı…

Başkan Sancak ile bir sohbetimizde birkaç yıl yaşanan sıkıntılar ve geciken şampiyonluk için. Başkan ‘Bu sene o sene’ dediğimde aman bunu demeyelim. Bu söz bize iyi gelmedi’ deyince gülmüştük. Belki o sözün şampiyonlukla hiç alakası yok ama biz de o cümleyi  söylemez olduk. Niye mi anlattım bu kısa anektodu. Şunun için… Başkan o kadar inanmıştı ki şampiyonluğa en küçük bir sözü bile düşünür olmuştu. İşte böyle geldi şampiyonluk mutluluğu. Bugün Fenerbahçe’yi konuk ediyorsa Mavi Lacivertliler bunda emek, alın teri ve özveri var.

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MUHTEŞEM TARAFTAR

Daha niceleri gelecek Adana'mızın yeni stadına, muhteşem stadına. Galatasaray’ı da Beşiktaş’ı da (Hazırlık maçında da ağırlamıştık) Trabzon’u, Sivas’ı tüm takımları… Tabii bu sezon geçen yıl yaşadığımız seyircisiz maçlar da olmayacak. Her zaman söyledim yine söylüyorum. Adana Demirspor taraftarı ülkemizin en iyi, en muhteşem taraftar gruplarından birisi. Yine tribünde olmaları takıma ayrı bir güç verecek, futbolcuları motive edecek. Rakibe de korku salacak. Taraftarımız da özledi tribünde olmayı. İşte bu akşam centilmence yapacakları tezahüratları inletecek Yeni Adana Stadı’nı…

SAMET AYBABA ZORU BAŞARDI

Burada ayrı bir yer de Samet Aybaba’ya açalım. En zor şartlarda görevi kabul eden ve burası memleketim, ‘Bu takım Süper Lig’i hak ediyor’ diyerek inancını hiç kaybetmeyen ve bu inancını da takıma aşılayan Teknik Direktör Samet Aybaba da büyük bir alkışı sonuna kadar hak etti. Beşiktaş hazırlık maçında izlediğim takım da bana göre gerçekten üst sıraları kovalayacak iyi bir takım. Dünya yıldızlarının yanına o kadar isabetli transferler yapılmış ki sanki bu ekip yıllardır bir arada oynuyor. Tabii bunda en büyük başarı ve emek Aybaba’nın. Hiç kolay değil bu kadar yıldızı bir arada oynatmak ve verim almak. İşte bu akşamdan başlayıp heyecanla, coşkuyla izleyeceğiz Mavi Şimşekleri.

26 yıl sonra gelen Süper Lig’in Adana'mıza hayırlar getirmesini, Demirspor’a da başarılar diliyorum.

DEMİRSPOR POSTERİ

Süper Lig’i Adana’ya kazandıran Demirspor’u Hürriyet Gazetesi olarak biz de unutmadık. Bugün gazetemizle birlikte Adana’nın markası SASU ile hazırladığımız posteri Adana bölgemizde dağıtıyoruz. Muhteşem kuşe kağıda bastırdığımız Adana Demirspor posterini bayinizden isteyiniz ve evinizin, işyerinizin en güzel köşesine asın.

Haydi hayırlısı…

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Erdal Fernergiz
Erdal Fernergiz
efernergiz@hurriyet.com.tr
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