Hakem kararı ile!

Seyir keyfi yüksek, keyifli mücadeleye hakem Ali Şansalan ve VAR’da oturan Sarper Barış Saka gölge düşürdü. Mavi Lacivertli ev sahibinin hakkını yediler. Bunun bir yaptırımı olmalı. Başkan Murat Sancak federasyon başkanı ile MHK başkanına çağrı yapıp böyle hakemlerin temizlenmesini istemesi, İtalyan hoca Montella’nın canlı yayında kötü konuşmamak için yayını terk etmesi ve başta dünya starı Balotelli olmak üzere tüm futbolcuların emeklerinin çalındığını, haklarının yendiğini söyleyip hakemlere tepkilerinde sonuna kadar haklıydılar. Neden mi, çünkü hakem verdiği kararlarda tüm takdir haklarını rakip adına kullandı, yanlış kararlar verdi. Atılan golleri saçma sapan gerçek dışı gerekçelerle eyyamcılık yapıp saymadı, ceza sahası içinde yapılan faulü görmeyip penaltıyı es geçti, Demirspor’a yapılan faulü görmedi, akabinde atılan golü saydı. Yanlış kararında ısrar edip ne VAR’a gitti, ne de VAR çağırdı. Daha neler neler... Böylesine tarihi bir maçta böylesine hatalar hiç affedilecek gibi değil. Adana sahipsiz değil bu böyle biline.

MÜTHİŞ TARAFTAR

30 binden fazla seyirci ile sezonun en tempolu müthiş maçıydı.. Mavi Şimşekler taraftarı ile, yönetimi ile teknik kadrosu ile futbolcuları ile maça hazırdı. Taraftarların maç öncesi tribün şovu görülmeye değerdi. EFSANE GERİ DÖNDÜ pankartı, Başkan Murat Sancak’ın Avrupa’yı işaret eden kareografisi, hiç susmayan ülkemizin en iyi taraftar grubu müthiş tezahüratlarıyla maça damga vurdu. Ne yazık ki sevgililer gününde galibiyet hediyesi hakem yüzünden yarım kaldı.

OLAĞANÜSTÜ ÇABA

Nefes kesen maçta aksiyon hiç eksilmedi... Mavi Lacivertlilerin hücum hattı Balotelli, Bjarnasson, Yunus Akgünler, Vargas, Gökhan İnler, Stambouli, defanstaki başarısını ileriye de taşıyan ve goller de atan (ancak biri sayıldı) Samet başta olmak üzere tüm takım galibiyet için olağanüstü çaba gösterdiler. Kalede Muriç, Petr Cech gibi kaskla başladı, sonra çıkardı. Çok baskı yaptılar, çok istediler maçı kazanmayı ancak olmadı. Sağlık olsun önümüzdeki maçlara bakacağız. Bu takım, bu taraftar, bu yönetim böylesine el ele vererek her takımı yenecek güce sahip araya kötü niyetliler girmese tabii...

ADANASPOR’A NE OLDU

Sait Karafırtınalar’la iyi bir çıkış yakalayan Adanaspor’a bir şeyler oldu. Son haftalarda aldığı başarısız sonuçlarla Play-Off hedefinden uzaklaşmaya başladı. Hiç yakışmıyor Turuncu Beyazlılara bu sonuçlar. Tüm camia yeniden şapkasını önüne koyup takımı toparlamalı. Çünkü kaliteli bir kadro, kaliteli teknik ekibe, yönetime sahip Adanaspor’a üst sıralar çok yakışıyor. Haydi hayırlısı...