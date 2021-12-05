Galiptir bu yolda mağlup

Bu takım karşısına “Ben bu maçtan puan ya da puanlar almaya geldim” dercesine cesaretle giden daha ilk dakikalarda gole yaklaşan Adana Demirspor’un yenilgisi büyük üzüntü yarattı ancak, oynadığı oyun skora yansımasa da çok beğenildi. Mavi Lacivertliler 90 dakika boyunca hep golü aradı. Skor kötü olsa da oynanan oyun bize eskilerin bir deyimini hatırlattı. “GALİPTİR BU YOLDA MAĞLUP” gerçekten de öyle oldu tüm spor camiası gibi biz de Mavi Şimşekleri alkışladık.

SERİ BİTTİ

Ligde Hatay’ı, Altay’ı yenip Kasımpaşa ile berabere kalan Adana Demirspor 3 maçta aldığı 7 puanın sonunu getiremedi ve yenilmezlik serisini de kaybetti. Mavi Lacivertliler Trabzon karşısında skor hariç istatistiklerde de üstündü. Toplam şut 5’e 18, isabetli şutta 3’e 4, direkten dönen şut 0’a 1, kaçan net pozisyon 0’a 2, rakip ceza sahasında topla buluşma 16’ya 24, korner 2’ye 5, toplam orta 7’ye 24, bunları çoğaltmak mümkün. Görülüyor ki çok iyi bir oyun sergilendi lider karşısında, tüm takımı kutlamak lazım.

BALOTELLİ’Yİ SEYRETMEK ZEVK VERİYOR

Maça iyi başlayıp, iyi pres ve baskılı başlayan Adana Demirspor’da maçın en iyilerinden biri olan Dünya yıldızı Balotelli idi. İlk tehlikeli atak, maçın en güzel jeneriklik hareketi röveşata (Gol olsaydı tarihe geçerdi) defanstan top çıkaran, takımını atağa kaldıran, gole çok yaklaşan yine Balotelli oldu. Kalitesini sahaya yansıttığı zaman gerçekten bu yıldızı seyretmek zevk veriyor. Trabzon karşısında Balotelli’nin yanına Stambouli, Bjarnasson’u yazmak lazım. Akintola ve Yunus Akgün beklenenin altında kaldı. Biraz daha hareketli olsalardı sonuç daha farklı olabilirdi. Neyse iyi niyetle mücadele ettiler sonuçta.

CESUR OYUN

Rakibi karşısında açık ve cesur bir oyun oynatan, asla kapanmayan bu ekibin Teknik Direktörü Montella’yı da kutlamak lazım. Haftalardır takımın en iyilerinden Vargas’ı yedek kulübesine oturtarak orta sahayı güçlendiren İtalyan hoca Montella’ya, Vargas’ı, Assombalonga’yı hatta Metehan’ı daha önce oyuna alsa daha mı iyi olurdu demeden de geçmeyeceğim. Şimdi acilen bu maçı unutup haftaya konuk edeceği Giresun maçına konsantre olmalı Mavi Şimşeklerin…

ADANASPOR FIRSAT TEPTİ

Kendi saha ve seyircisi önünde Tuzlaspor’u konuk eden Adanaspor son dakika sürprizi ile galibiyeti kaçırdı, fırsat tepti. Turuncu Beyazlılar müthiş oynadığı, pozisyon zenginliği yaşadığı maçta 36’da Samed Ali Kaya ile bir penaltıdan yararlanamadı. İkinci yarıda da üstün olan Toros Kaplanı 79’da kazandığı penaltıyı Celil Yüksel’le gole çevirdi. Maçın da böyle biteceği düşünülürken rakip beraberlik golünü atarak Adanaspor’u şoka soktu. Bu güzel oyunun galibiyet getirmemesi büyük üzüntü yarattı. Puanını 19’a çıkaran Adanaspor, 11’inde Bolu deplasmanına çıkacak. Temennimiz Turuncu Beyazlıların bu maçtan 3 puanla dönerek Tuzla beraberliğini telafi etmesi.