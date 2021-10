Fırtına sert ediyor

4 maçtır ‘Yenilmez Armada’yı oynayan Adana ekibi rakibini iyi oyunla yendi ve sahadan gülerek ayrılan taraf oldu.

MAÇA İYİ BAŞLAMADI

İlk dakikalarda yaşanan pas hataları, ileri çıkamayan, çoğalamayan ve baskı yiyen bir takım vardı sahada. Ta ki 23. dakikada Yunus’un şutuna kadar adeta hiçbir şey yapmadı desek yanlış olmaz. 34. dakikada S. Deli’nin sakatlanıp çıkması, yerine Kaan Kanak’ın girmesi ve bana göre olmazsa olmaz Rassool’un sol bekten gerçek yerine stopere geçmesi takım savunmasını da düzeltti. Rassoul rakip ataklarına duvar ördü. Mavi Lacivertlilerde rüzgâr tersine döndü ve ataklar sıklaştı, art arda pozisyonlar başladı.

BALOTELLI RİTMİNİ BULDU

Topu rakip sahaya yıkan Demirspor tek kale oynamaya başladı. 39. dakikada Super Mario Balotelli direğe takıldı. O pozisyonda ofsayt bayrağı da kalktı. Ataklar durmadı, sağlı sollu bindirmeler 43’te golü de getirdi. Yunus kale önüne öyle güzel bir top attı attı ki Süper Mario da bu ikramı geri çevirmedi ve ustalığını gösterdi. Ekibini öne geçiren golü kaydetti. Kendine özgü selamını verdi. Balotelli 4 maçta 4’üncü golünü kaydederek ritmini bulduğunu gösterdi. Balotelli oyunda kaldığı sürede attığı golün yanında defanstan top çıkardı, arkadaşlarına yardım etti starlığını gösterdi. Velhasıl takıma katkısı tartışılmaz düzeye geldi.

HER HAFTA BİR KAHRAMAN

Adana Demirspor’un oynadığı maçlarda hemen hemen her hafta bir kahraman ortaya çıkıyor, sonuca katkı yapıyor. Geçen hafta Assombalonga oyuna sonradan girmiş ve müthiş oyunu sonrası galibiyette büyük rol oynamıştı. Bu hafta Antalya karşısında da Vargas’ı zevkle seyrettik.. İddia ediyor ve her zaman söylüyorum. Mavi Şimşeklerin en iyi transferi ve her maç da kalitesini gösteriyor. Frikik golü, asistleri, çalışkanlığı ve klası ile öne çıkan Vargas attığı harika süper gol ile galibiyetin de mimarı oldu.

Mavi Lacivertlilerde oyuna sonradan girenler de katkı yapıyor.

Antalya karşısında Assombalonga, Metehan, Castro, Kaan Kanak ve Balotelli oyuna sonradan girdi. Hepsi ellerinden geleni yaptı ancak Balotelli girdikten sonra oyunu toparladı, takımı ileriye taşıdı. Burada Montella’yı da kutlamak lazım. Çünkü tüm oyuncuları hazır halde tutuyor.

Zor bir deplasmandan 3 puan çıkaran Demirspor üst üste ikinci galibiyetini aldı, yenilmezlik serisi de 4’e çıktı. Milli araya büyük moralle giren Mavi Şimşekler şimdi üç gün izin yapacak ve dönüşte yine çok çalışıp ‘BU LİGDE BEN DE VARIM’ demeye devam edecek. Bize de alkışlamak düşüyor.