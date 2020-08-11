Emre Gönlüşen'in adı yaşatılsın!

Şimdi bizlere düşen görev genç yaşta hayatını kaybeden Emre Gönlüşen’in adının yaşatılması olmalı. Süper Lig’de 2020/21 sezonunun “Emre Gönlüşen Sezonu” olması için gerekli girişimleri yapalım...

Adanamızın yetiştirdiği önemli isimlerden biri olan sporseverlerin yakından tanıdığı, uzunca bir süre kanserle mücadele eden ünlü spor spikeri Emre Gönlüşen genç yaşta yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayıp hayata gözlerini yumdu. Dün de Adana Kabasakal mezarlığında gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

SEVİLEN İSİM

22 Ekim 1978 tarihinde Adana'da dünyaya gelen ve kariyerinde kurgu, montaj, haber spikerliği ve komedi gibi çeşitli programlar yapan, ardından spor spikerliğine ve yorumculuğuna soyunan Türk spor medyasının sevilen isimleri arasında yer alan Emre Gönlüşen’in 42 yaşında ölümü, sevenlerini, iş arkadaşlarını ve spor camiasını yasa boğdu. Emre Gönlüşen kariyer basamaklarını TV8, DSpor, Telesport, NTV Spor ve Bein Sports ile devam ettirmiştir.

EMRE GÖNLÜŞEN SEZONU OLSUN

Şimdi bizlere düşen görev genç yaşta hayatını kaybeden sevilen, sayılan Gönlüşen’in adının yaşatılması olmalı. Çünkü O Adana’nın bağrından çıkan ünlü isimlerden biri.

Tüm belediye başkanlarına sesleniyorum. Adının yaşatılması için gereken çabayı gösterelim.

Ayrıca AK Parti Hükümet Sözcüsü Ömer Çelik’e, Jülide Sarıeroğlu’na milletvekillerimize özellikle spordan yakından ilgilenen Tamer Dağlı’ya sesleniyorum.

Süper Lig’de 2020/21 sezonunun “Emre Gönlüşen Sezonu” olması için gerekli girişimleri yapalım. Çünkü o bunu cidden hakediyor. Federasyonun da isme sıcak baktığı gelen bilgiler arasında, yeter ki bizde istekte bulunalım.