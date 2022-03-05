Demirspor'a hiç yakışmadı

Yeni Malatya karşısında tam da buydu Demir-spor. Aldığı neticeden çok oynamadığı oyun üzdü tüm camiayı, çünkü Mavi Şimşekler düne kadar yaptıkları ile tam bir ters köşe yaşattı. Hayali olan bir takım böyle oynamaz. Deplasmanda en çok gol atan, en çok puan toplayan, zirveyi hedefleyen Mavi Şimşeklere alınan bu sonuç hiç yakışmadı... Türkiye Kupası'ndan elenen, önceki hafta evinde Antalya ile berabere kalan, Yeni Malatya’ya da yenilen Mavi Lacivertlilere bir şeyler oldu son günlerde.

MONTELLA DA GÜNÜNDE DEĞİLDİ

Zirvedeki yerini korumak ve Avrupa hayaline bir adım daha yaklaşmak isteyen Mavi Şimşekler, Yeni Malatya maçına hızlı, tempolu başladı ve ilk 10 dakika da güzel futbol oynadı. Ancak bu dakikadan sonra tempo kayboldu, adeta sahada bitse de gitsek havası vardı. Orta saha döküldü, bencillik zirve yaptı. Dünya starı Mario Balotelli kale önünde zor olanı yaptı, önemli fırsatlar kaçırdı. Vargas, Yunus, Bjarnasson, hatta Balotelli eski günleri mumla arattılar. Defansta Samet ve Tayyip Talha her zamanki gibi mücadele ettiler rakiple. Svensson yanlış üstüne yanlış yaptı, gol de çıkaramadığı toptan yendi. Yapılan değişikliklerde ne Akintola, ne Belhanda, ne Djokoviç, ne de Assombalonga ilaç olmadı. Şimdi soruyorum, böyle kötü bir gününde olan bu takıma Assombalonga 85’te mi oyuna girer. Montella da futbolcular gibi gününde değildi. Yaptığı değişiklikler, verdiği taktikler hiç biri tutmadı.

TARAFTAR ÜZGÜN

Yeni Malatya karşısında alınan yenilgi ile şok geçiren ülkemizin en iyi taraftar grubu da çok üzgün. Hiç beklemiyordu bu mağlubiyeti. Çünkü Avrupa hayalleri vardı, çünkü takımına güveniyor, ligin dibindeki rakibe yenilmeyi hiç düşünmüyorlardı. Aslında böyle bir kötü oyun da beklemiyorlardı. Onun için çok üzgün camia.. Aslında geçen hafta takımdaki durgunluk sinyal vermişti, geçer denildi, Mavi Şimşek yine çakar diye beklendi. Ama olmadı. Demirspor’un çok çabuk kendine gelmesini dileyelim ve önümüzdeki maçlara bakalım. Sivas maçı kritik bir hal aldı. Bekleyip görelim...

MALATYA’YA BAŞARILAR

Adana Demirspor karşısında seyrettiğim Yeni Malatya bir mucize peşinde. Yeni Malatyaspor’un bu sezon ki 5. hocası olan Cihat Arslan ilk maçında rakibin gücünü bilerek, kendi oyun anlayışıyla galibiyeti getirdi, büyük bir sevinç yaşadı, yaşattı. Matematiksel olarak her şey bitmiş değil. Bu güzel kentimizin Süper Lig’de kalması için herkesin elini taşın altına koyması lazım, çünkü Yeni Malatyaspor bunu hakediyor. Demirspor galibiyetinden dolayı başta hiç susmayan taraftarlar olmak üzere, futbolcuları tabi ki Cihat Arslan’ı da kutlamak gerek.