Çifte kavrulmuş zafer

Süper Lig temsilcimiz Adana Demirspor, deplasmanda Mustafa Denizli’nin takımı Altay’ı özellikle ikinci yarıdaki mükemmel oyunuyla farklı mağlup etti. Adana’nın 1. Lig temsilcisi Adanaspor da kendi evinde ligin en önemli takımlarından Adana’ya lider gelen Ankaragücü’nü devirerek hem üç puanın sahibi oldu, hem de rakibini koltuğundan etti. İşte böyle güzel bir hafta sonu yaşadık Adana olarak. Dileğim devamı da gelsin, tüm ülke kentimizi konuşsun.



TARİH YAZDILAR



3 maçlık kazanamama serisini evinde oynadığı maçta lig ikincisi Hatayspor’u yenerek sonlandıran Adana Demirspor, bu galibiyetin anlam kazanması için Altay’ı da yenmek için sahaya çıktı. Bunu da en iyi şekilde başaran Mavi Lacivertliler 33 yıldır mağlup edemediği İzmir’in siyah beyazlılarını evinde devirdi, sahadan üç puanın yanı sıra tarih yazarak ayrıldı. Mavi Lacivertliler üst üste ikinci galibiyetini alırken oynadığı oyunla da iyi bir takım olduğunu ispatladı.



KAZANMAK İÇİN OYNADILAR



Maçta ilk golü 19. dakikada Yunus’la bulan Mavi Şimşekler, 48’de yediği golle ilk yarıyı 1-1 kapattı. İkinci yarıda sahada bambaşka bir Demirspor vardı. Defansta Samet, Simon Deli, onların önünde Sinan, kalede Muriç rakibe şans tanımadı. Vargas bir orkestra şefi gibi Yunus’u, Akintola’yı, Assambalonga’yı devamlı ileri taşıdı. Defansın arkasına attığı derin paslar, sağlı sollu ataklar, yapılan presler 55’te takımın yeniden öne geçmesini sağladı. Golün ismi de Assambalonga idi. Durmadı Mavi Şimşekler çakmaya devam etti. Golden hemen 5 dakika sonra fark ikiye çıktı. Maçın skorunu belirleyen ise Akintola’ydı.



GENİŞ KADRO



Milli maç arasından iyi dönen Mavi Şimşekler, geniş kadrosu ile parmak ısırtıyor adeta. 90 dakika boyunca oyundan kopmayan, kompakt bir oyun sergileyen, hızlıca reaksiyon gösteren Mavi Lacivertli ekipte girenler çıkanlar takıma büyük katkı sunuyor. Altay karşısında da pozisyonları iyi değerlendiren Mavi Şimşekli oyuncular, attığından çok da kaçırdı. Deplasmanda oynadığı muhteşem oyunla evine 3 puanla dönen Süper Şimşek, bu hafta Cuma günü Kasımpaşa’yı konuk edecek. Tabi ki hedef yine galibiyet olacak.



ADANASPOR’DA MAYA TUTTU



Adana’nın bir diğer temsilcisi Adanaspor da iyi bir ritm yakaladı. Teknik kadroda yapılan kan değişikliği ile Sait Karafırtınalar’ı teknik direktörlüğe getiren Turuncu Beyazlı yönetim bunun olumlu neticelerini de almaya başladı. Üç haftadır üst üste aldığı galibiyetlerle puan cetvelinde 9. sıraya yükseldi. Yani diyeceğim şu ki Sait Hocayla maya tuttu. Alınan galibiyetler bunu gösteriyor.



Adana’ya lider gelen Ankaragücü’nü eli boş ve koltuğundan indirerek gönderen Toros Kaplanları, oynadığı oyunla da alkışı hakediyor. Şimdi Cumartesi oynanacak Samsun deplasmanı var. Buradan da puan ya da puanlarla dönmesini bekliyoruz Turuncu Beyazlılardan, buna alıştık çünkü.