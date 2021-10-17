Bu kaza ders olsun

Ev sahibi Mavi Lacivertliler kötü oynadığı maçta rakibin yeni teknik direktörü Sumudica’nın tuzağına düştü ve hiç beklemediği bir kaza yaptı. Umarım bu yenilgi ilerisi için ders olur. Bu mağlubiyetin takımı etkilememesini tekrar kendine gelmesi en büyük beklentimiz.



Evdeki hesap çarşıya uymadı



Adana’da futbol adına her şey güzeldi. Milli arada saha zemini bakıma alınmış iyileştirme sonucu yemyeşil görüntüsü ile göz kamaştırıyordu. Adana Demirspor maça siyah forma ile çıktı. Mavi Lacivertli taraftarlar 4 haftalık çıkış yakalayan takımlarından yine galibiyet bekliyordu. Ancak Evdeki hesap çarşıya uymadı, kötü sonuç tüm camiayı üzdü.



Belhanda kayıplarda



Yeni Malatya karşısında tutuk bir futbol seyrettik. Pas hatalarının yanı sıra bireysel olarak performans da çok düşüktü. İlk dakikada deneyimli futbolcu Rassoul’un kaptırdığı top kalede tehlike yarattı. Buna benzer pas hataları karşılaşma boyunca sürdü. Yunus’un şutu üst direkte patladı. Gol olsa maçın kırılma anı olabilirdi.. Usta ayaklar özellikle Balotelli hiçbir varlık gösteremedi. Adeta, Demirspor bir kişi eksik oynadı. Sonuna kadar oyunda kalması da sorulacak en büyük soru.. Yenilen gol de savunma hatası sonucu geldi. Adem defansı oyaladı topu Tetteh’e uzattı fileler havalandı.



Balotelli elinden geleni yaptı



İkinci yarı da oyunda değişiklik yoktu. Her zaman koşmuyor diye eleştirilen ancak maçta sağa sola kaçan en çok şut çeken orta sahadan top alamadığı için geriye de gelen forvette tek kalan Balotelli hariç tüm takım bitse de gitsek havasındaydı. Rakip üstün olan taraftı. Kontratak bir oyunu benimseyip ikinci golü de buldu. Köşe vuruşundan gelen top kaleyi karıştırdı, yine bir savunma hatası ve Deli topu kendi kalesine attı. Yüzde 66 topa sahip olan Mavi Lacivertliler bal yapamayan arı misali sahadan boynu bükük ayrıldı.



Bir eleştirim de Montella’ya olacak… Yanlış kadro seçimi ve oyuncu değişikliğini geç yapması, Belhanda’ya tahammül etmesi 4 haftalık çıkışın durmasına neden oldu. Şimdi bu maçı unutup ileriye bakma zamanı. Bu yenilgiden ders alma zamanı…



5 maç sonra yeni hocası Sumudica ile deplasman galibiyetini elde eden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor’u da tebrik etmek gerek.