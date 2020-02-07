Bu heyecan bitmez...

Adana'nın iki güzide ekibi Demirspor ile Adanaspor yarın bir kez daha karşı karşıya gelecek. Ülkemizin sayılı derbilerinden biri olan Adana derbisi tüm kenti her maç öncesi olduğu gibi bir kez daha heyecanlandırmaya devam ediyor.

İKİ CAMİADA HEDEF GALİBİYET

İki köklü takım arasında geride kalan 60 resmi maçta Adanaspor 22, Adana Demirspor 15 galibiyet elde ederken, 23 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. İki camia da maçta galibiyet hedefliyor. Başkanların, teknik direktörlerin ve yöneticilerin tek isteği maçın Fair-Play ölçüsünde dostça tamamlanması, iyi oynayan tarafın kazanması.

ÜSTÜNLÜK ADANASPOR’DA

61. resmi maçını oynayacak olan Mavi Lacivertliler ve Turuncu Beyazlılar ligde konumları itibariyle kazanmayı hedefliyor. Adana Demirspor, turuncu-beyazlı ekip karşısında en farklı galibiyetini 1995-1996 sezonunda 5-1’lik skorla elde ederken, Adanaspor da 1988-1989 sezonunda mavi-lacivertlileri 3-0 yenmeyi başardı. Bu sezon Lig’in 4. haftasında karşı karşıya gelen Adanaspor ile Adana Demirspor, sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı. Böylelikle iki takımın karşılaştığı son 3 maç berabere bitmiş oldu. Her iki ekibin taraftarı bu maçın beraberlikle bitmemesi gerektiğini, birer puanın iki takıma da yetmeyeceğini dile getirirken galibiyetle hedeflerine bir adım daha yaklaşacaklarını belirtiyor.

KAZANAN ADANA OLSUN

Kentte büyük bir heyecan yaratan derbi öncesi TSYD Adana Şubesi önderliğinde bir araya gelen iki ekibin teknik direktörü Uğur Tütüneker ve Eyüp Arın, maça çok iyi hazırlandıklarını tek hedeflerinin galibiyet olduğunu belirterek, derbi maçlarının oynanan kentlerin imajı olduğunu, Adana derbisinin de dostça bitmesi ve örnek olması temennisinde bulundu. Bizim de tek dileğimiz örnek bir derbi olması, kazananın Adana olması ve bu heyecanın artarak devam etmesidir…

BİLETLER TÜKENDİ

Cumartesi günü saat 19.00’da oynanacak derbinin biletleri satışa çıkar çıkmaz yarım saat içerisinde bitti. İki takım taraftarları da tüm biletleri alarak takımlarını desteklemek için stadda yerlerini alacaklar.