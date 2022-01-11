Tam bir takım ruhu ile rakibini yenen Mavi Lacivertliler bileğinin hakkıyla üç puanı da hanesine yazdırıp 4’üncü sıraya yerleşti. Hiç de kolay değil bu başarıyı elde etmek. Hele hele de Süper Lig’e çıkmış yeni bir ekip için.

ŞİMŞEK ÇAKA ÇAKA

Maçın 29. dakikasında bence çok basit çalınan düdük sonrası penaltıdan yenik duruma düşen Mavi Şimşekler, öylesine bir reaksiyon gösterdi ki taraflı tarafsız herkesin alkışını aldı. 34’te Gökhan İnler’in muhteşem golü ile ilk yarıyı 1-1 kapattı. İkinci yarıya da Belhanda’nın golü ve taklasıyla başlayan Demirspor, bu üstünlüğünü bitiş düdüğüne kadar sürdürdü. Hatta skor daha da farklı olabilirdi. Fark da kaçtı diyebiliriz. Rakibi karşısında tam bir takım görüntüsü veren Mavi Şimşekler, Yunus’un, Vargas’ın, Assombalonga’nın gününde olmamasına rağmen sahadan galibiyetle ayrılmasını bildi. Bu sonuç 26 yıl sonra Süper Lig'e çıkmış Adana Demirspor’u 33 puanla dördüncü sıraya oturttu. Çaka çaka yukarılara tırmanıyor Mavi Lacivertliler…

HEP BÖYLE KAL

Adana Demirspor’da Başkan Murat Sancak’la birlikte bir tebriği de teknik direktör Montella hak ediyor. Her maça takımı iyi hazırlayan, rakibi iyi analiz eden, oyuncularına ve rakibe göre taktik uygulayan İtalyan hoca Fenerbahçe karşısında da oynattığı cesaretli oyunla galibiyetin mimarıydı. Alkışlamak lazım. Başkan Murat Sancak’a da çok teşekkür. Böyle bir kadroyu Adana’ya kazandırdığı için, binlerce Adanalıyı sevindirdiği için. Galibiyeti Adanalılara armağan ettiği için… Şimdi her sporsever Adana Demirspor’u zevkle izliyor ve ikinci takımı olarak görüyor. Bu da çok güzel bir duygu. Hep böyle kal, hep taraftarını güldür, hep başarılı, hep böyle kal, hep cana yakın Mavi Şimşek…

ADANASPOR DA YÜZLERİ GÜLDÜRÜYOR

“Süper Lig ikinciliği olan”, “Türkiye'yi UEFA’da ve Balkan Kupalarında temsil eden”, “Süper Lig’de iki kez gol kralı çıkaran”, “alt yapısından onlarca futbolcuyu ülke futboluna kazandıran”, kentin bir diğer temsilcisi, 1. Lig’de mücadele eden Adanaspor da aldığı sonuçlarla yüzleri güldürüyor. Puan cetvelinde 7. sıraya yükselen Turuncu Beyazlılarda hedef ilk 6’nın içinde yer almak ve Play-off oynamak, bunu da başaracak bir hava yakaladı. 4 maçtır yenilmeyen ve üç maçtır da kazanan puanını 29’a çıkaran Adanaspor’da şimdi gözler Pazartesi saat 20.00’de deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçına çevrildi. Adana’nın Süper Lig’de ikinci takımı neden olmasın. Herkes elini taşın altına koymalı, hedef bu olmalı. Haydi Adanaspor sıra sende…