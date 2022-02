Alkışlar Montella’ya

Samet Aybaba’nın göreve gelmesi ve üst üste alınan galibiyetlerle fırtına gibi geldi 26 yıl sonra süper lige MAVİ ŞİMŞEKLER... Aybaba ile devam edildi ancak maya tutmadı. Adana Demirspor, Samet Aybaba’dan boşalan teknik direktörlük görevine daha önce Fiorentina, Sevilla, Milan, Sampdoria ve Roma takımlarını çalıştıran Vincenzo Montella’yı göreve getirdi. İtalyan hoca Montella geldikten sonra düşecek mi denilen takımı zirveye taşıdı.

BALOTELLİ GÜLEREK OYUNDAN ÇIKIYOR

Montella süper bir takım çıkardı ortaya... İlk önce defansı topladı, Samet’i monte etti, her takımın kadrosunda görmek istediği bir oyuncu haline geldi. Dünya yıldızı her kesimin oynamaz, kimse oynatamaz, iki üç maç sonra kapris yapar, egolu gibi yakıştırmalar yapılan Mario Balotelli, ancak gel gör ki şimdi takımın golcüsü, ustası attıkları ile, ligin en çok şut çeken vasfı ile yardımlaşmasıyla, bilgisi ile zekası ile vazgeçilmez biri haline geldi. O kadar ki oyundan çıkarken dahi yüzü gülüyor, Balotelli öylesine mutlu... Milli takıma seçilmesinde de Montella’nın katkıları var. Futbolu bırakacak denilen Gökhan İnler’e de öyle bir dokundu ki Montella, 90 dakika oyunda kalıyor, takımı yönetiyor, süper bir sezon geçiriyor. Yunus Akgün’e ayrı bir parantez açalım. Ligin en iyilerinden biri haline geldi. Oynadığı oyunla parmak ısırtıyor, Galatasaray’a da niye kiraya verdim dedirtiyor. Vargas, Assombalonga, Bjarnasson, Stambouli her zaman özverili, kaliteli usta ayaklar. Muriç kalede ligin en iyilerinden biri..

MÜTEVAZI HOCA

Adana Demirspor yere sağlam basıyor, takım oyununu süper uyguluyor, oynadığı oyun da zevk veriyor.. İlk 11’de oynayan, sonradan oyuna girenler hep hazır. Makine düzeni içerisinde, sistem iyi işliyor. Bir takımda atan da tutan da iyi olunca oynadığı oyun da göze hoş geliyor. İtalyan hoca maçlar öncesi ve sonrası yaptığı açıklamalarda da çok mütevazi, kibar, havalara girmiyor, hala eksiklerimiz var gelişmemiz lazım diyebiliyor.

EN BÜYÜK ALKIŞ SANCAK’A

Anlayacağınız Demirspor’da iyi bir hoca, iyi bir takım var. Başta bu takımı Adana’ya kazandıran Başkan Murat Sancak olmak üzere, yönetim, teknik kadro, futbolcular, müthiş taraftar grubu alkışı sonuna kadar hakediyor, biz de avuç içimiz kızarıncaya kadar alkışlıyoruz. Mavi Şimşekler şimdi 3. yani zirvede... 2’nci de bitirebilir sezonu. Gelecek sezon ise şampiyonluğa oynayacak bir takım sözü verdi Başkan Sancak. Neden olmasın ligde maddi sorunu olmayan takımların başında geliyor MAVİ ŞİMŞEKLER...