Adanaspor geliyor

Neden mi, çünkü geçmişin izleri şimdi de görülüyor. Turuncu Beyazlılar kolej havasında tam bir takım oldu. Başkan Bayram Akgül başta olmak üzere Akgül ailesini tebrik etmek lazım bu ekibi Adana’ya kazandırdıkları için.

SOĞUK HAVAYI ISITTI

İstanbul, Kocaeli, Bursa galibiyetlerinden sonra soğuk bir Başkent akşamında Gençlerbirliği’ne konuk olan Adanaspor attığı gollerle, oynadığı oyunla mest etti, geceyi ısıttı adeta. Teknik direktör Sait Karafırtınalar’ın usta hamleleri, taktiği ile Başkent ekibi bozguna uğradı. Son 4 maçta 12 puan yaparak, yenilmezlik serisini 6’ya çıkartan Turuncu Beyazlılar taraflı tarafsız herkesin alkışını alıyor. Bir alkış da benden. Çünkü tüm takım yaptıkları işi keyifle yapıyorlar. Kalelerini iyi savunuyor, hücuma iyi çıkıyor ve yardımlaşıyorlar. Bu da başarıyı getiriyor tabi ki.

MUHTEŞEM BİR TAKIM

Gençlerbirliği maçında da bu böyle oldu. İlk yarısı al gülüm ver gülümle geçen maçın ikinci yarısında bambaşka, muhteşem bir takım vardı sahada. Deneyimli Sait hocanın Bruns ve Eren hamlesi sihirli değnek deymişcesine fark ve farkı yarattı.. Kalede Goran, Donkor, Roche, Uğurcan, Fıratcan, Youssef, İsmail de canla başla çalışıyor. Celil takımın maestrosu. Tetteh’e de bir şeyler oldu son haftalarda öyle güzel işler yapıyor ki adeta attığı gollerle takımı sırtlıyor. Kim oynarsa oynasın katkı veriyor. Velhasıl tüm takım disiplinli, fizik gücü yüksek bir şekilde göze hoş gelen bir oyun oynuyor.

KORKU SALIYOR

Ara transferde yapılan nokta atış takviyeler de (İngiliz Jordan başta olmak üzere) takıma girdiğinde bu güzellikler artacak. Bundan hiç şüphemiz yok. Çünkü Adanaspor’un genlerinde başarı var, şampiyonluklar var. Şimdi rakiplere korku salan ve ne yaptığını bilen, zevk veren bir ekip var karşımızda. Rakip kim olursa olsun Turuncu Beyazlılar yenecek güçte. İlk 6’ya bir kaldı. Süper Ligde ikinci bir Adana takımı neden olmasın. Tünelin ucundaki ışık görülüyor. Hedef de tabi ki Süper Lig. Adanaspor da bunu başarır bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın.