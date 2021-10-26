Adana Demirspor zoru başardı

Maça hızlı başlayan rakibinin 7. dakikada attığı golü kalesinde gören Adana Demirspor, gol sonrası bambaşka bir oyun oynamaya başladı. Daha kompakt, daha disiplinli ve gol aramaya başladı.



LİDER BALOTELLİ



Dünya starı Balotelli, lider vasfını bu maçta da gösterdi. Hem oynadı, hem oynattı. 31. dakikada da gole çok yaklaştı ancak kaleci gole izin vermedi. Ataklar üst üste gelmeye başladı, skor değişmedi ve ilk yarı 1-0 yenik kapattı.



İkinci yarıya daha hızlı ve istekli başlayan Mavi Lacivertliler topa daha çok sahip oldu özellikle Yunus, Vargas, Balotelli maça damga vurmaya başladı. Öyle bir baskı vardı ki her an gol gelebilirdi, ancak olmadı. Sivas 67’de 10 kişi kalınca Demirspor baskısını artırdı. 84’te de bu kez Akintola kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı. Buna rağmen baskı sürdü. Maçın böyle biteceği düşünülürken 90+7’de Assombolonga’nın düşürülmesiyle hakem VAR’a giderek penaltı noktasını gösterdi. Hakemin bu kadar bariz bir pozisyonda direk penaltı vermemesi, VAR sonucu penaltı düdüğü çalması tartışılacak bir durumdu. Neyse Balotelli penaltı noktasına konan topun başına geldi ve skoru ilan etti.



Bu sonuçla zoru başaran Mavi Şimşekler, sahadan hak ettiğini alarak ayrıldı. Şimdi hedef Başakşehir deplasmanından da puan ya da puanlar çıkarmak.