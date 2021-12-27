Adana Demirspor lige renk kattı

Gerçekten de muhteşem bir tablo. Daha iyisi olabilir miydi olabilirdi tabi, ancak lige yeni çıkmış bir ekip için hiç de kötü değil, aslında iyi de…



Takım ruhunu yansıtarak İtalyan Teknik Direktör Vincenzo Montella kaptanlığında Balotelli, Vargas, Assombalonga, Muriç, Samed, Yunus Akgün velhasıl tüm oyuncular disiplinli ve yürekli bir şekilde başarıdan başarıya koştular ilk yarı boyunca.



ALKIŞLAR BAŞKAN SANCAK’A



26 yıl sonra Adana’ya Süper Lig coşkusu yaşatan ve yaptığı süper transferlerle takımın başarılı olmasını sağlayan Başkan Murat Sancak ve ekibini alkışlamak lazım. Sancak başkan öylesine bir takım yarattı ki oynadığı oyunla, süper futbolcuları ile izlenmesi zevk veriyor. Özellikle evinde oynadığı maçlarda başka takımların yarısını bulamadığı taraftarı ile tribün coşkusu yaparak rakip üzerinde önemli bir baskı kuruyor. Başkan Sancak bu yıl hedefin ligde kalmak olduğunu söylese de ‘Avrupa da neden olmasın’ diyenlerden. Başkan gelecek senelerde şampiyonluğa oynayacak bir takım kuracağını da söylüyor. İnanıyoruz başkan dediğini yapar, Adanalı da zevkle, gururla takımını izler ve destekler.



ŞANSSIZ BERABERLİK



Üst üste kazandığı galibiyetlerle Göztepe deplasmanına büyük bir moralle giden Mavi Şimşek, iyi oynadığı ilk dakikalarda bulduğu golle uzun süre önde götürdüğü maçta şanssız ve talihsiz bir golle beraberliğe razı oldu. Puanını 30’a çıkaran Adana Demirspor, üst sıralarda yerini buldu. Adana Demirspor. Muriç, Samet, Simon Deli, Tayyip, Kaan, Rassoul, Tarık ile takım savunmasını iyi yapıyor. Stambouli, Gökhan İnler, Bjarnasson çok çalışıyor. Vargas maestro, Yunus Akgün fırtına, Assombalonga girince fiziği ile sürati ile rakibe korku salıyor.



BALOTELLİ’Yİ İZLEMEK ZEVK



Tabi takımın en önemlisi bence seyredilmesi büyük bir zevk veren Dünya starı, Süper Balotelli… Herkes onun ayağına bakıyor, anahtar paslar atıyor. Yıldız futbolcu Göztepe karşısında da oyunda kaldığı sürece süper işlere imza attı, yüksek eforla oynadı. Önce müthiş bir füze gönderdi golü attı, daha sonra savunmaya katkı yaptı, oyunu yönlendirdi, takımı canlı tuttu. Böyle bir oyuncuyu Adana’ya getirmek Demirspor forması giydirmek her babayiğin harcı da değil bunu unutmamak lazım. İlk yarı boyunca gördük ki Başkanı ile oyuncuları ile teknik kadrosu ile bu takım Adana için bir şans ve her zaman iş insanlarından STK’lardan özellikle belediyelerden desteği hakediyor.



ADANASPOR DA İYİ GİDİYOR



Adana’nın 1. Ligdeki temsilcisi Adanaspor da Sait Karafırtınalar geldikten sonra hızla alt sıralardan üst sıralara tırmanmaya başladı. Eksiklere rağmen oynanan oyun ve alınan sonuçlar hiç de kötü değil. Ancak yetmez bu takımımız da gözünü süper lige çevirmeli planlarını buna göre yapmalı. Burda en büyük görev şimdi Bayram Akgül başkana düşüyor. İlk yarı bitti, takıma yapılacak birkaç takviye ile mutlu son hiç uzak olmaz kanısındayım. Özegoviç de gitti acilen santrafora ihtiyaç var. İkinci yarıya takviyeli bir kadro ile girecek Adanaspor’u Play-Off’tan ya da direk Süper Lige çıkmaması için bir neden kalmaz. Haydi başkan Akgül sevindir Turuncu Beyaz renklere gönül vermişleri...