Adana Demirspor için özlem bitiyor

UMUTLAR YEŞERDİ



Zafere giden yola girmek de kolay olmadı, tabi bu günlere gelmek de. Sezon içerisinde yaşanan çalkantılı günler, pandemi koşulları, seyircisiz oynanan maçlar, hocaların, futbolcuların değişmesi kaybedilen puanlar, yok olan umutların, inancın yeniden kazanılması… Başkan Murat Sancak ve yönetim kurulunun özverili çalışması sonucu ara transferde yapılan takviyeler, en sonunda takımın başına getirilen Samet Aybaba ile bugünlere gelindi.



SAMET HOCA FARK YARATTI



Ligimizin hem Süper Liginde hem de 1. Liginde başarılara imza atmış yöremizin evladı, bu bölgenin yetiştirdiği bir teknik direktörümüz Samet hoca… Mavi Lacivertli ekibin başına geçtikten sonra Şimşek, 11 maçtır yenilgi yüzü görmedi, 14 puan geriden gelerek zirveye oturdu. Alkışlanacak bir başarı. Samet Hoca bugün 12’nci ve final maçına çıkıyor. İnanıyoruz ki bu karşılaşmayı da kazanacaklar ve Süper Lig’e diğer maçların sonuçlarına bakmadan direkt çıkacağız.



ADANA HAK EDİYOR



Son üç sezondur takımın başına gelen Başkan Murat Sancak, maddi- manevi hiçbir desteği esirgemedi. Geçtiğimiz sezonlarda play-off’tan elendik, finalde kaybettik Süper Lig’e çıkamadık. Ama yılmadı kentin asi çocukları.



Ülkemizin önde gelen sayılı taraftarları ile yönetimi Valisi, Belediye Başkanları, STK başkanları ve en önemlisi camiasıyla el ele veren Mavi Lacivertliler şampiyonluğa inandı ve o yönde mücadelesini sürdürdü. Liderliği ele geçirdi ve bugünkü maça da lider çıkıyor. Menemen karşısında alınacak galibiyet Süper Ligi getirecek. Diğer takımların ne yaptığı da bizi hiç ilgilendirmez. Bu birliktelik getirecek spor kenti Adana’ya şampiyonluğu, çünkü bu memleket şimdiye kadar ülkemize kazandırdığı değerli sporcularla, yarattığı sinerji ve spor sevgisi ile Süper Ligi sonuna kadar hakediyor. Bunu da bugün sonuna kadar yaşayacağız. Formalarımızı sandıktan çıkarıp giyeceğiz, balkonlarımızdan Mavi Lacivertli bayraklarımızı sallayacağız. Çünkü biz Adana olarak spor kentiyiz. Adana’yı Süper Lig’e taşıyacak Adana Demirspor’a sonsuz başarılar diliyorum. Haydi Şimşek çak çak çak…