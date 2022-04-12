Adana Demirspor, Avrupa peşinde

Rakibi karşısında hiç zorlanmadan kazanan Mavi Şimşekler özellikle ikinci yarıda bitse de gitsek havasında bir oyun sergiledi. Skor avantajı ve rakibin zayıf olması her zaman seyrettiğimiz ekipte performansı düşürdü, ortaya da cılız bir futbol çıktı. Alınan galibiyet camiayı mutlu etti ancak aynı şeyi oyun için söylemek zor.



ÜST ÜSTE GOLLER



Balotelli, Vargas gibi yıldızlarını yedek kulübesinde oturtarak değişik bir 11’le sahaya çıkan Montella’nın ekibi Mavi Lacivertliler maça çok hızlı başladı. İlk dakikalardan itibaren Altay karşısında üstünlüğü ele geçirdi, rakip alana yerleşti, oyunun kontrolünü eline geçirdi, sağlı sollu ataklar yaptı. Bu ataklarda Yunus, Belhanda öne çıkan oyunculardı. Akintola gününde değildi, yüzdesi fazla çok pozisyon harcadı. Ataklar, golleri de beraberinde getirdi. Önce Belhanda, Svensson’un sağdan ortasında topu müthiş bir şekilde kontrol etti ve düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı. Durmadı Şimşek, hemen iki dakika sonra bir gol daha buldu. Bu pozisyonda da Yunus vardı. Çektiği sert şut direkten döndü, dönen topu son haftaların formda oyuncusu defansın bel kemiği Samet tamamladı ve skoru iki farka taşıdı. Ataklar durmadı ancak başka gol olmadı ilk yarı sona erdi.



ŞİMŞEK DURDU



İkinci yarıda bir şeyler oldu Mavi Şimşeklere. İlk yarıya oranla durgun, isteksiz bir hal aldı oyun. Bu durgunluktan yararlanan Altay gol bularak farkı bire indirdi. Golden sonra kıpırdanan Demirspor penaltı kazandı. Oyuna Assombalonga’nın yerine giren süper star Mario Balotelli şık bir vuruşla farkı yeniden ikiye çıkardı. Maç da bu sonuçla sona erdi.



TARAFTAR YALNIZ BIRAKMIYOR



Altay karşısında da tribünleri dolduran yaklaşık 18 bin kişi takımını yalnız bırakmadı. Ülkemizin en iyi taraftar grubu olan Mavi Şimşekler maç boyunca hiç susmadı. Hep teşvik etti takımını. Sonunda sahadan da gülerek ayrılan taraf oldu. Avrupa’yı hedefleyen Adana Demirspor şimdi 5. Sırada ilk 4’e girmek için mücadelesini sürdürüyor. Bunu başaracak teknik kadroya da futbolculara da sahip. Yeter ki rehavete kapılmadan, rakibe göre oynamadan devam edilsin. Bu hafta deplasmanda Kasımpaşa maçı var buradan alınacak 3 puan bir sonraki lider Trabzonspor maçına büyük moral olacak. Tribünler de tıklım tıklım dolacak buna hiç şüphem yok.



ÇOKDUYGULU’YA GEÇMİŞ OLSUN



Bu arada geçirdiği rahatsızlık sonucu önemli bir ameliyat geçiren Adana Demirspor yönetim kurulu üyesi, basın sözcüsü, takımın ağabeyi Savaş Çokduygulu’ya da büyük geçmiş olsun. Şu anda evinde istirahatta olan Savaş kardeşime yürekten iyilik dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. Haydi kardeşim bir an önce aramıza dön, sen Demirspor’a da bize de lazımsın...