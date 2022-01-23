Adana Demir’de Avrupa havası

Farklı bir oyun, farklı sonuç şovu getirdi. Mavi Lacivertliler iki hafta tatile çıkmış gibiydi. Tatil dönüşü Gümrük’ten rahat geçti. Oynadığı oyunla da taraflı tarafsız herkesi mest etti.

USTA AYAKLAR

Bu sezon süper formu, üst düzey futboluyla Yunus’u, her zaman hazır kıta Assombalonga’yı, defansın sigortası Samed’i, kalede devleşen Muriç’i ile, rahatsızlığı nedeniyle takımdan bir süre uzak kalan ve yokluğu hissedilen dünya starı süper Balotelli’si ile Demirspor seyredilmesi doyumsuz bir hal alıyor.

Başkan Murat Sancak’ın dediğine katılmamak elde değil. “Bu takım herkesin ikinci takımı olacak”. Aynen katılıyorum bu sözlere... Gerçekten de Mavi Şimşeklerin seveni, taraftarı her geçen gün artıyor. Lig üçüncülüğü de Avrupa havası estiriyor takıma. Neden olmasın, çünkü bu görüntü ve oynanan futbol Avrupa’yı çağrıştırıyor.

EVDE BİR BAŞKA ŞİMŞEK

Evinde oynadığı 9 maçtır (7 galibiyet, 2 beraberlik) yenilgi yüzü görmeyen Mavi Şimşeklerin en büyük özelliklerinden biri de gol yememesi. Defans ve kaleci rakiplere gözaçtırmıyor, gol de attırmıyor. Karagümrük karşısında da bu böyle oldu. Hele hele rakip 10 kişi kaldıktan sonra oyunun dengesi tamamen değişti, ibre ev sahibi lehine döndü. Mavi Lacivertliler de bunu iyi kullandı. Maç boyunca üstünlüğü ele geçirdi, rahat bir oyun, attığı gollerle şovunu gerçekleştirdi. Sağlı sollu organize ataklar, tempolu oyun ilk maçın 4-0’lık rövanşını da 5-0’la aldırdı.

ADANA HASRET

Şimdi yapılması gereken bu maçı unutup milli arada Çaykur Rize deplasmanına hazırlanmak olmalı. Rehavete yer yok, çalışmak, çalışmak başarıyı getirecektir. Avrupa’yı da unutmamak gerek.. Adana hasret uzun yıllardır Avrupa’ya...

KAPLAN’A DERS OLSUN

Haftalardır aldığı galibiyetlerle gönülleri fetheden Adanaspor dün taraftarlarını sükutu hayale uğrattı. Keçiörengücü karşısında izlediğimiz Turuncu Beyazlılar, ilk 20 dakika hariç beklenen oyununu oynayamadı. Cılız ataklar, pas hataları, isteksiz oyun, bitse de gitsek havası yenilgiyi getirdi. Girenler de katkı sunamadı.

Ne diyelim kaza deyip geçelim. Alınan bu sonuç ve oynanan oyun hiç yakışmadı, bu ders olsun Adanaspor’a...