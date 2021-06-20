Solak tenisçiler baş belası olabilir

Kadınlarda ise 18 Grand Slam şampiyonluğu olan efsane Martina Navratilova ve doksanlı yılların başında dokuz Grand Slam kupasına sahip Monica Seles yer alıyor. ATP’nin güncel ilk 100 sıralamasında on beş solak tenisçi var. Bunların kralı da Rafael Nadal. Arkasından ise öldürücü Forhandleri ile Kanadalı Denis Shapovalov ve diğerleri geliyor. Kadınlarda ise iki kez Wimbledon Şampiyonu Petra Kvitova ve dünya eski bir numara Alman Angelique Kerber başı çekiyor.



SOLAK TENİSÇİLERİN FARKI



Peki, bu solak tenisçilerin özellikleri nedir ve sağ eli ile oynayanlara karşı olan avantajları nelerdir? Bir inceleyelim. Sol elle oynayanların azınlıkta olduğuna göre, sağlak tenisçilerin solak rakipleri ile karşılaşması pek fazla mümkün olmuyor. Karşılaştıklarında ise sağ elle oynayanların oyun planını değiştirmesi kaçınılmaz oluyor. Sağ ellerini kullanan tenisçilerin, rakiplerinin backhandlerine yönlendirdikleri çapraz vuruşların cevabı alışılmış şekilde Backhand olarak geri gelemiyor. Onun yerine solaklar, spinli, açılı, süratli ve yüksek seken Forhandleri ile sağlak rakiplerinin Backhandine baskı kuruyorlar. Sağlaklar için diğer önemli bir değişiklik ise sol elini kullanan tenisçilerin servislerini karşılamak. Solakların attıkları servislerin topları farklı falsolar ile sektiğinden bu duruma alışmak bir kaç oyun sürebiliyor. Sağ elini kullanan tenisçiler genelde ikinci servislerini rakibin Backhandlerine yönlendirirler. Aynı servisi solak tenisçiye attıklarında ise solaklardan Backhand yerine füze gibi Forhandler ile karşılaşırlar.







Sağ eli ile oynayan bir oyuncunun Solak tenisçiyi zorlayabilmesi için Djokovic, Federer veya Tsistsipas gibi etkili bir Backhand paralel vuruşuna sahip olması gerekiyor. Ancak o zaman solaklardan gelen etkili çapraz Forhandlerden kurtulurlar. .



Bazı tenisçilerin antrenman programlarında haftada bir kez solak tenisçi ile antrenman maçı yer alır. Bu sayede, en azından turnuvada olası bir solak ile karşılaştıklarında maçta zaman kaybetmeden uyum sağlayarak taktiklerini değiştirebilirler.



Genelde şöyle bir deyim vardır. ‘’Solak tenisçiler diğerlerine göre daha avantajlıdır.’’



Peki, solaklar bunu bilincinde mi? Tartışılır. Solaklar daha etkili ve söz sahibi olabilir diye düşünüyorum. Günümüzde tartışılmayacak tek isim Rafael Nadal. Onun sadece solak olması değil inanılmaz kabiliyetli olması da solaklığına güç katıyor.



NADAL İÇGÜDÜSEL OLARAK TENİSE SOL ELİ İLE BAŞLADI



Nadal çocukken iki vuruşu da çift eli ile yapardı. Bunun üzerine kendisine karar vermesini ve Forehandlerini, seçeceği tarafa göre tek eli ile oynamasını söylediler. Esasen Nadal günlük hayatta sağ elini daha fazla kullanırdı. Tenise içgüdüsel olarak sol eliyle başlamıştı.



İtalyan Tenisçi Matteo Berettini’nin ise solak tenisçiler ile ilgili yorumu şöyle; ‘’Turnuvalarda solak tenisçilere karşı oynamayı pek sevmiyorum. Farklı viteste oynamam gerekiyor. Alıştığım vuruş tarzlarını ve yönlendirmemelerimi değiştirmek pek de kolay olmuyor.’’



En ilginç yorumu ise solak Petra Kvitova’dan geldi. Şöyle diyor;’’ Çoğu tenisçi solaklara karşı oynamayı tercih etmiyor. Ben bile solak rakibe karşı oynadığımda önce afallıyorum. Çünkü rakibin Backhandine vurduğum toplar bana bu sefer Forhand olarak geri geliyor.’’





SOLAKLAR DAHA ZİYADE ÇİFTLERDE ETKİLİ OLUYOR



Solak tenisçiler esas çiftlerde çok etkili olabiliyor. Onlar kortun sol tarafından sağ eli ile oynayan tenisçilerin Backhand tarafına yönlendirdikleri yüksek seken spinli servisler ve açılı kısa çapraz Forhandleri ile rakip takımları hayli zorluyor. Bunun da en güzle örneği, erkeklerin çiftler kategorisindeki en çok Grand Slam unvanına sahip olan ilk dört takımın her birinde bir solak tenisçi olması.



Bob Bryan (Solak)/ Mike Bryan kardeşler, Mark Woodforde (Solak) /Todd Woodbridge ikilisi, John Mc Enroe (Solak) / Peter Fleming ve Tony Roche (Solak) / John Newcomb takımları.



Kadınlarda ise çiftler rekoru tartışmasız Martina Navratilova’nın. Yanına aldığı farklı partnerler ile kariyerinde 177 çift şampiyonluğuna ve 10 karışık çift birinciliğine sahip.