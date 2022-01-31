Nadal GOAT (Greatest Of All Time)

Dünya iki numarası Medvedev Avustralya Açık'taki iki haftalık sürede; ev sahibi Krygios, henüz 21 yaşındaki yetenekli Kanadalı Felix Auger-Aliassime ve geçen yılın Fransa Açık finalisti Yunanlı Tsitsipas gibi kaliteli tenisçileri eledi. Medvedev, şampiyonluk maçında kortta yansıttığı öz güven ve gözle görülü taktiksel oyunu ile Nadal’ı bir anlamda çaresiz bıraktı. Medvedev süratli servisler atarak ve ayrıca sabırlı bir şekilde arka çizgiden topları sürekli Nadal’ın backhandine yönlendirerek İspanyol raketi adeta backhand köşesine kilitledi. Nadal böylece arka çizgide izlemeye alıştığımız bir köşeden diğer köşeye koşup, açılı güçlü forehandlerini vuramadı, oyunu domine edemedi. Pasif kaldı ve ilk iki seti kaybetti. Nadal üçüncü sette de 2-3 ve 0-40 geriye düştü.

YENİDEN DOĞAN NADAL

Herkes, 'Bu maç Medvedev’in' dediği anda Medvedev birkaç basit hata ile oyun kaybedince karşılaşmanın seyri değişti. Tecrübeli Nadal bu fırsatı değerlendirmesini bildi. Ölümüne bir mücadele başladı. Momentum birden Nadal’a geçti. Göz kamaştırıcı winnerlar, karşılıklı servis kırmalar, Rod Laver arenasını dolduran 20 bin izleyiciyi büyüledi.

Nadal altı ay öncesine kadar ayağındaki sakatlık nedeniyle değnekler ile yürüyordu. Hatta o süreçte eşi ve ekibiyle emekliliğini bile gündeme getirdi. Ancak savaşçı ruhlu Nadal, Melbourne yolunu seçti. Ve 35 yaşındaki solak tenisçi karşılaşmayı beşinci sete taşıdı. Daha fazla file önüne çıktı, drop shot (kısa toplar) ile Medvedev’i konuşlandığı arka çizgiden öne koşmasına zorladı. İnanılmaz bir enerji ile ilk servis yüzdesini seksenlere taşıdı. Seyircinin de takdir ve desteği ile şampiyon oldu.

Bu galibiyeti ile 21. grand slam unvanını kazanarak tarih yazdı. Aynı zamanda da finali televizyon ekranından seyreden ezeli rakipleri Federer ve Djokovic ile olan 20'şer grand slam eşitliğini de bozmuş oldu.