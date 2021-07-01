Geleneklerin turnuvası Wimbledon

Turnuvanın oynandığı kulübün adı ise All England Kulübü. Şimdi 134ncüsü oynanıyor. Wimbledon tenis turnuvası geleneklerine sadık kalmaya devam ediyor. Kadın tenisçilere 'Lady' (Hanımefendi), Erkelere ise 'Gentleman' (Beyefendi) diye hitap ediliyor. Kortta beyaz kıyafet giymek zorunlu. Zemin ise doğal ve özel ekilmiş çim. Birde unutmadan turnuvanın meşhur kremalı çileği. İki haftada ortalama yüz doksan bin porsiyon tüketiliyor. Bu saydıklarım geleneklerin sadece birkaçı.

Ev sahiplerinin en çok hasret kaldıkları ise Wimbledon turnuvasında bir İngiliz’in şampiyon olması. Seksen beş yıl önce Fred Perry erkelerde ilk İngiliz olarak kutsal çimde birincilik kupasını kaldırdı. Ondan sonraki kupa tam yetmiş yedi yıl sonra geldi. Andy Murray kupayı tekrar Britanyalılara hediye etti. Kadınlarda ise 1977 yılında Virginia Wade’in şampiyonluğu dışında bekleyiş devam ediyor.

Wimbledon sürekliliğini hep korudu .Dünya savaşları hariç. Birde geçen sene pandemi nedeniyle iptal edildi. Son hatırladığımız ise 2019’da Roger Federer ve Novak Djokovic arasında oynanan final idi . Hani Federer, lehine olan iki maç sayısını kaybederek Djokovic’e şampiyonluğu tepside sunduğu yıl. Wimbledon organizatörleri kendilerini önceden sağlama almıştı. İptal edilen 2020’deki turnuva için sigorta şirketinden 140 Milyon Dolar (Takribi Bir Milyar iki yüz Milyon Türk Lirası) para aldılar.

DİKKAT KAYGAN ZEMİN!

Wimbledon’da en çok konuşulan konu zeminin ne kadar kaygan olduğu. Turnuvaya bir yıl ara verildi fakat nerdeyse iki sene boyunca merkez kortta çim bile ekilmedi.

Bu durum merkez kortta tenisçilerin kayıp düşmelerine, düşüp oyuna devam etmelerine, sakatlanmalarına ve hatta turnuvadan çekilmelerine sebep oldu.

Yıllarca Wimbledon’un çim kortlarının çok hızlı olduğu gündemdeydi. Güçlü servisleri olan oyuncuların tek vuruşta puan kazanmaları seyir açısından izleyicilere pek zevk vermiyordu. Zamanla çimin ekme yönü değiştirildi. Çim, zemin üzerinde ortalama sekiz milimetrelik hav yüksekliğine göre biçildi. Buda yeşilliği biraz olsun yavaşlattı. Fakat topların alçak ve kayarak sekmesini tabii ki engelleyemedi. Tenisçiler bu zeminde oynamak için alt tabanı düz ve tırtıllı olarak (Kabarcıklar) özel üretilen tenis ayakkabıları ile oynuyorlar. Bu kabarcıklar oyuncuların rotasyonu sırasında zeminde kaymamalarını ve dengeli durmalarını sağlıyor. Bu takribi iki senelik süreçte Merkez kortun çim ekimi ve bakımı fazla yapılmadı ve kort neredeyse hiç kullanılmadı. Sadece All England kulüp üyeleri turnuva öncesi bir veya iki defa çift maçı oynamışlardır. Çimin üstünde fazla oynanmadığı için çim henüz taze ve oturmamış. Wimbledon başlamadan önce diğer on yedi kortta üyeler sürekli oynadığından kayma ile ilgili fazla olumsuz haberler gelmiyor.

MATS WILANDER NE DEDİ?

Wimbledon’un çim zemini ile ilgili en çarpıcı yorum efsane tenisçi ve artık televizyon yorumculuğu yapan İsveçli Mats Wilander’den geldi. "Çim saha alışılmışın dışında bir yeşilliğe sahip. Djokovic gibi çevik ve dengeli birinin bile defalarca kayması zeminin ne kadar hileli olduğunu gösteriyor. Çim zeminin geleceğinden endişeliyim. Bu durumda ayakkabılarda farklı bir teknoloji de gündeme gelmesi gerekebilir." yorumunu yaptı.

Tenis tarihine baktığımızda Amerika ve Avustralya Grand Slam turnuvalarının zemini önceden doğal çimdi. Sonradan Hard Court yani sert zemine dönüştürüldüler. Bugün tamamen geleneğe bağlı olarak sadece Wimbledon ile, onun öncesinde birkaç ' Wimbledon’a hazırlık' çim kort turnuvası var.

WIMBLEDON 2012

İzlediğim maçlarda Djokovic’ten Federer’e, Murray’den Serena Williams’a maç sırasında herkes defalarca kayıp dengesini kaybediyor. Yâda yere düşüp sakatlanıyor. Federer’in ilk turdaki rakibi Fransız Adrian Mannarino, Federer’e zorlu anlar yaşattı. Setlerde Mannarino iki bir öne geçti. Mannarino dördüncü sette kayarak düştü ve maçtan çekilmek zorunda kaldı. Federer basın toplantısında "Rakibime üzüldüm bu sefer şanslıydım" yorumunu yaptı. Yedi kez Wimbledon şampiyonu Serena Williams da merkez kortta zeminden nasibini aldı. Belaruslu Sasnovich ile oynadığı karşılaşma sadece yarım saat sürdü. Beşinci oyunda kayıp ayak bileğini burktu. Maçı bırakmak mecburiyetinde kaldı.

KARIŞIK ÇİFTLER

41 yaşındaki Serena’nın karışık çiftlerdeki partneri ise tenisin yaramaz çocuğu Avustralyalı Nick Kyrgios. Seyir yönünden kortta çok keyifli ve ilgi çekici bir görüntü verecek bu ikiliye turnuva organizatörleri anında Wild Card (Kontenjan) hakkı verdi. Bu tarz eşleşmeler tenisin izlenmesi acısından çok önemli.

TRT VE S SPORT

Uzun süreden beri Wimbledon turnuvasını tekrar TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarında canlı izlemek sevindirici. Tecrübeli iki sunucu Ümit Kıran ve Mehmet Sevinç’in bilgi dolu anlatımlarını da keyifle dinliyoruz. Saran Group bünyesinde olan S Sport Plus platformunun Wimbledon maçlarını farklı kortlardan canlı yayınlaması ve tekrar izleme seçeneğini sunması da tenis severler için önemli bir hizmet.