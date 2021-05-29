Fransa Açık'ta Nadal her zamanki gibi favori

Pandemiden dolayı Fransa turnuvası Ekim ayına ertelenmişti yani mevsim sonbahardı. Yağmurdan dolayı toprak zemin nemli ve ağırdı. Tam Nadal’ın sevdiği ortamdı.

Yarın ise Fransa Açık yine bir ilkbahar etkinliği olarak başlıyor. Tesisteki üç adet büyük kortların her birine sadece biner seyirci alınacak. Diğer yan kortlara ise günlük seyirci kapasitesinin sadece yüzde 35’i maçları canlı izleyebilecek. Çeyrek finallerden itibaren bu sayı beş bine ve yüzde 65’eçıkacak. Ayrıca merkez kort Philippe Chatrier’de gece maçları da başlayacak.

TOPRAK ZEMİNDE OYNAMAK ÇOK FARKLI

Hava artık ısındığından, zemin daha kuru ve hızlı olacak. Bu ortam güçlü servis atan ve bitirici vuruşlara sahip olan oyunculara az da olsa avantaj sağlıyor. Az da olsa diyorum çünkü toprak korta puanlar uzun sürüyor. Bu da tenisçilerde daha fazla fiziksel dayanıklılık gerektiriyor. Her puanı yeniden kurgulamak lazım. Bu da sabır ister. Rakip ise taktiksel hamlelerine alışıp karşılık veriyorsa bu sefer stratejini değiştirmen gerekiyor. Bir de toprak zeminde koşu stili çok farklı. Belirli pozisyonlarda topa kayarak gitmezsen rakip seni kontrpiyede (ters ayak) bırakabilir. Bu durumda ‘’kaygan’’ zeminde toparlanmak hayli güçtür. Ayrıca Clay yani kil-kiremit tozunda top sekişi birden yön değiştirebilir. Oyuncunun çabuk refleks gösterip, vuruşu doğru yönlendirmesi gerekiyor. Anlayacağınız her maç küçük ayrıntılar ile dolu uzun bir maraton.

NADAL FAVORİ

Pazar günü başlayacak olan Fransa Açık turnuvasını ana tablosunda Rafael Nadal üçüncü seri başı. Bundan iki hafta önce Roma finalinde Novak Djokovic’i toprak zemine yendi. Nadal formda. Kariyerinde bugüne kadar Fransa’da 102 tekler maçı oynamış ve bunların 100’nü kazanmış. Şimdi ise 14’ncü kez Roland Garros şampiyonluk kupasını kaldırmak istiyor. Nadal toprak kort ile adeta bütünleşiyor. Nadal’ın olduğu tarafta ezeli rakipleri birinci seri başı Djokovic ve sekiz numara Federer var. Roger Federer iki diz ameliyatı geçirdi. 15 ay turnuva oynamadı. İki hafta önce ilk kez toprak zeminde Cenevre turnuvasının ikinci turunda İspanyol Pablo Andujar’a üç sette yenilmişti. Federer fiziksel olarak kortta fit duruyordu. Ancak kendisinden alışmadığımız basit hataları ise biraz paslanmış görüntüsü veriyordu açıkçası. İsviçreli raketin geri dönüşü biraz belirsizliklerle dolu. Federer’in Paris’te olası Nadal’ın rakibi olmadan önce yoluna çıkacak çok zorlu rakipleri var.

YENİ NESİLE FIRSAT

Fikstürün iki numarası ise Daniil Medvedev. Rus tenisçi geçtiğimiz Şubat ayında Avustralya Açık turnuvasının finalinde Djokovic’e yenilmişti. Next Generation yani gelecek nesil kadrosunda Medvedev, Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev gibi isimler var. Bu oyuncular Grand Slam turnuvaları hariç diğer turnuvalarda tenisin ÜÇ BÜYÜKLERİ olan DJOKOVİC, NADAL, FEDERER‘i zaman zaman yenebiliyorlar. Fakat Grand Slam finallerinde fazla siftahları yok. Bu sefer Fransa Açıkta erkekler tekler finalinde üç büyüklerden sadece biri kortta olabilecek gibi görünüyor. Çünkü üçü de tablonun üst tarafında. Böylece fikstürün alt tarafındaki Next Generation namzetlerinden birisi final yolunda efsanelere toslamadan şampiyonluk maçına çıkabilecek.

KADINLARDA KESİN BİR FAVORİ YOK

Kadınlarda ise durum karışık.2019 Fransa Açık şampiyonu Ashleigh Barty tablonun en tepesinde. Barty oyun tarzı ile her zemine uyum sağlayabilen bir oyuncu. Barty’nin tarafında sürpriz yapabilecek bir isim var. Henüz 17 yaşındaki Amerikalı tenisçi Coco Gauff. Toprak zeminde önce Roma Açık turnuvasında yarı final oynadı ardından Parma şehrinde şampiyon oldu. Üç kez Fransa turnuvasını kazanan (en son 2015 yılında) Serena Williams ise yedi numara. Doğumdan sonra Fransa’da çeyrek finali geçememişti. Williams’ın muhtemel rakipleri eski dünya bir numara Alman solak tenisçi Angelique Kerber. Yâda Williams’ın Avustralya Açıkta dördüncü turda yenildiği üç numaralı Belaruslu Aryna Sabalenka olabilir.

NAOMI OSAKA BASIN TOPLANTILARINA KATILMAYACAK

En çok merak konusu ise iki numaralı seri başı Naomi Osaka’nın toprak zemindeki performansının ne olacağı. Henüz yirmi üç yaşında olmasına rağmen Osaka 2018 yılından bu yana dört Grand Slam şampiyonluk unvanı kazandı. İki defa Avustralya ve iki defa Amerika Açık şampiyon oldu. Osaka küresel spora ve tabii ki kadın tenisine farklı bir hava getirdi. Başta Amerika’daki Irkçılık ve Polis şiddetini kınayan Naomi gerçek bir aktivist. Associated Press ajansı geçtiğimiz sene kendisini yılın kadın atleti seçti. Osaka’nın, ‘’basın toplantılarına katılmayacağım’’ açıklaması Fransa Açıkta bomba etkisi yarattı. Nedeni ise basın mensuplarının yönelttiği soruların akıl sağlığını olumsuz etkilemesi. Bilindiği gibi profesyonel tenisçiler basın toplantılarına mücbir sebep göstermeden katılmamaları halinde para cezası alıyorlar. Dünya Bayanlar Birliği WTA, Osaka’nın basın toplantılarına katılmadığı takdirde para cezasının tutarını kendisine şimdiden iletti: 20.000 Amerikan Doları. Bunun üzerine dünyada en çok para kazanan kadın sporcu Osaka’nın yorumu daha da ilginç oldu: ’’ Ödeyeceğim cezanın bir akıl sağlığı tedavi vakfına bağışlanmasını şart koşuyorum." Naomi, hiçbir demeç vermeden bir hafta boyunca sürekli Alman tenisçi Kerber ile antrenman yaptı. Osaka’nın tek odaklandığı konu toprak kortta alacağı sonuç.