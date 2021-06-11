Final öncesi final

Rafael Nadal ve Novak Djokovic. İki ezeli rakip. Birbirlerini çok iyi tanıyorlar. Nadal, Fransa Açık Turnuvası'nda 13 kez şampiyon oldu. Djokovic dünya bir numarası. İki tenisçi bugün yarı final maçında kozlarını 58. kez paylaşacaklar.
Nadal toprak zeminde 26 maçın 19'unu kazandı. Djokovic ise sert zeminde 27 maçın 20'sini kazandı. İspanyol tenisçi Paris’te yarı finale gelene kadar sadece bir set kaybetti. O da Arjantinli Diego Schwartzman'a karşı. Nadal, Schwartzman ile oynadığı maçtan sonra, "Seti kaybetmem bir şekilde iyi oldu. Bundan sonraki maçıma daha fazla antrenman yaparak hazırlanacağım" dedi.
Djokovic ise 4. Tur'da Lorenzo Musetti ve çeyrek finalde Matteo Berrettini gibi iki güçlü İtalyan oyuncuyu yendi. Musetti henüz 19 yaşında olmasına rağmen Djokovic’e karşı belki de hayatının oyununu oynayarak ilk iki seti kazandı. İkinci setin sonunda tribünlerin sokağa çıkma yasağından dolayı boşaltılması sürecinde iki oyuncu soyunma odasında beklediler. Oynsa tekrar
Korta tekrar geldiklerinde maçın o ana kadar Musetti'de olan momentumu Djokovic’e geçti. Sırp tenisçi üçüncü setin ilk 6 puanını üst üste kazandı. Tribünlerin tamamen boş olmasıyla Musetti, onu destekleyen coşkulu seyirciden mahrum kaldı. Maç adeta bir antrenman maçına dönüştü. Ve o andan itibaren Djokovic üstünlük kurarak bu zorlu karşılaşmayı kazanmasını bildi.
Çeyrek finalde Djokovic’i bekleyen dokuz numaralı Berettini vardı... İlk iki seti Djokovic üçüncü seti ise Berettini kazandı. Dördüncü sette 4/3 Djokovic ilerdeyken saat tam 22:54’de tribünler boşaltılırken yine iki oyuncu soyunma odalarına gönderildi. Geri geldiklerinde ise Djokovic avantajını koruyarak seti ve maçı kazanmayı bildi.
HAVANIN ISINMASI VE ZEMİNİN KURU OLMASI NADAL'IN LEHİNE
Paris’te havanın ısınması ve zeminin kuru olması Nadal’ın lehine. Topların sekişi yükseliyor. Bu da Nadal’ın aşırı spinli vurduğu topların daha yükseğe sekmesine neden olacak. Bu durumda arka çizgiye yakın konumda oynayan ve oyunu yönlendirmeyi seven Djokovic, baseline (arka çizgi) 'dan biraz geriye gidebiir ve az da olsa defans durumuna geçebilir. Djokovic, "Nadal’a karşı bu zeminde oynamak dünyanın en büyük meydan okuması, çok zor bir maç" diyor. Nadal ise; "Bu bir final maçı değil. Her puan adeta bir maraton olacak. Ve kazananın işi bitmiş olmayacak." yorumunu yaptı. Bu ikilinin galibinin finaldeki rakibi, Alexander Zverev –Stefanos Tsitsipas yarı final maçının kazananı olacak.
Final öncesi final
Rafael Nadal ve Novak Djokovic. İki ezeli rakip. Birbirlerini çok iyi tanıyorlar. Nadal, Fransa Açık Turnuvası'nda 13 kez şampiyon oldu. Djokovic dünya bir numarası. İki tenisçi bugün yarı final maçında kozlarını 58. kez paylaşacaklar.
Nadal toprak zeminde 26 maçın 19'unu kazandı. Djokovic ise sert zeminde 27 maçın 20'sini kazandı. İspanyol tenisçi Paris’te yarı finale gelene kadar sadece bir set kaybetti. O da Arjantinli Diego Schwartzman'a karşı. Nadal, Schwartzman ile oynadığı maçtan sonra, "Seti kaybetmem bir şekilde iyi oldu. Bundan sonraki maçıma daha fazla antrenman yaparak hazırlanacağım" dedi.
Djokovic ise 4. Tur'da Lorenzo Musetti ve çeyrek finalde Matteo Berrettini gibi iki güçlü İtalyan oyuncuyu yendi. Musetti henüz 19 yaşında olmasına rağmen Djokovic’e karşı belki de hayatının oyununu oynayarak ilk iki seti kazandı. İkinci setin sonunda tribünlerin sokağa çıkma yasağından dolayı boşaltılması sürecinde iki oyuncu soyunma odasında beklediler. Oynsa tekrar
Korta tekrar geldiklerinde maçın o ana kadar Musetti'de olan momentumu Djokovic’e geçti. Sırp tenisçi üçüncü setin ilk 6 puanını üst üste kazandı. Tribünlerin tamamen boş olmasıyla Musetti, onu destekleyen coşkulu seyirciden mahrum kaldı. Maç adeta bir antrenman maçına dönüştü. Ve o andan itibaren Djokovic üstünlük kurarak bu zorlu karşılaşmayı kazanmasını bildi.
Çeyrek finalde Djokovic’i bekleyen dokuz numaralı Berettini vardı... İlk iki seti Djokovic üçüncü seti ise Berettini kazandı. Dördüncü sette 4/3 Djokovic ilerdeyken saat tam 22:54’de tribünler boşaltılırken yine iki oyuncu soyunma odalarına gönderildi. Geri geldiklerinde ise Djokovic avantajını koruyarak seti ve maçı kazanmayı bildi.
HAVANIN ISINMASI VE ZEMİNİN KURU OLMASI NADAL'IN LEHİNE
Paris’te havanın ısınması ve zeminin kuru olması Nadal’ın lehine. Topların sekişi yükseliyor. Bu da Nadal’ın aşırı spinli vurduğu topların daha yükseğe sekmesine neden olacak. Bu durumda arka çizgiye yakın konumda oynayan ve oyunu yönlendirmeyi seven Djokovic, baseline (arka çizgi) 'dan biraz geriye gidebiir ve az da olsa defans durumuna geçebilir. Djokovic, "Nadal’a karşı bu zeminde oynamak dünyanın en büyük meydan okuması, çok zor bir maç" diyor. Nadal ise; "Bu bir final maçı değil. Her puan adeta bir maraton olacak. Ve kazananın işi bitmiş olmayacak." yorumunu yaptı. Bu ikilinin galibinin finaldeki rakibi, Alexander Zverev –Stefanos Tsitsipas yarı final maçının kazananı olacak.