Djokovic, final tecrübesini konuşturup 19. zafere uzandı!

Tsitsipas finale kadar dünya sıralamasında ilk on arasında olan iki tenisçiyi eledi ve sadece üç set kaybetti. Tsitsipas çok yönlü bir oyuna sahip. Tek el spinli, acılı ve yüksek seken backhandleri ile rakiplerini kortun dışına ve arka çizginin arkasına itebiliyor. Etkili ve güçlü vurduğu forehandleri ve ayrıca servisleri en önemli silahı. Tsitsipas yarı finalde 4 saate yakın mücadele sonunda Alexander Zverev’i geçmişti. O maçta da finalde olduğu gibi ilk iki seti kazanan Yunan raket, Zverev'in maça ortak olup durumu 2-2'ye getirmesinin ardından final setinde bir break geri düşmesine karşın geri dönüp maçı 3-2 kazanmıştı.

GEÇEN YIL YARI FİNALDE KARŞILAŞTILAR

Yunan tenisçi daha önce Novak Djokovic’i sert zeminde iki defa yenmişti. Geçtiğimiz Ekim ayında ise Fransa Açık turnuvasının yarı finalinde Djokovic ile karşılaşmıştı. Djokovic ilk iki seti kazanmasına rağmen 1.93m boyundaki Tsitsipas pes etmeyip iki set üst üste kazanarak maçı beşinci sete taşımıştı. Ancak beşinci sette pili bitince o seti 6/1, maçı da 3-2 kaybetmişti.

DJOKOVIC '19' İÇİN SAHAYA ÇIKTI

Otuz dört yaşındaki Dünya bir numarası Novak Djokovic 19. Grand Slam şampiyonluğu için korta çıktı. Sırp tenisçi yarı finalde dayanıklılığını, taktiksel becerilerini, fiziksel ve mental gücünü en üst seviyede tutarak toprak kortların kralını Rafael Nadal’ı dört saatlik muhteşem bir maçın sonunda dört sette yendi. Djokovic’in en iyi vuruşlardan biri servis karşılama. Arka çizgiye yakın oynayan 1.87m boyundaki Djokovic’in diğer bir özelliği de seken topları tam düşüş anında karşılayarak rakiplerini koşturması.

Bu sefer üç büyüklerin arasında bir final izleyemedik. Nadal, Federer, Djokovic fikstürün üst tarafındalardı. Federer çekilince diğer ikisi ‘’Erken Finalde’’ karşılaştı. Tablonun alt tarafında ise Next Generation (Gelecek Nesil) ekibi vardı. Avusturyalı Dominic Thiem beklenmedik bir şekilde birinci turda turnuvaya veda etti. Danil Medvedev için "Toprak zeminde fazla bir şey yapamaz" dendi. Dördüncü tura kadar çıktı ve Tsitsipas’a yenildi. Alman Zverev de Tsitsipas’a mağlup olmaktan kurtulamadı. Yıldızı parlayan İtalyan tenisçilerden Musetti ve Berrettini’yi Djokovic saf dışı bıraktı. Diğer İtalyan Sinner’i de Nadal eledi.

TSITSIPAS FİNALE MÜTHİŞ BAŞLADI



Final maçına çok sayıda Yunan ve Sırp geldi. Rafael Nadal’ın finale çıkacağını düşünerek biletlerini önceden almış bir o kadar da İspanyol vardı. Hava sıcak zemin kuru ve kaygandı. Maçı izlemek çok keyifli ve eğiticiydi. İki oyuncu adeta satranç hamlelerini andıran vuruşları ile oyunu yönlendirdiler. Birinci sette Tsitsipas 5-4 öne geçti ve set sayısı attı. Set sayısı setin en uzun rallisi oldu. İki oyuncu riske girmeden müthiş bir Backhand çapraz resitali sergilediler. Puanı Djokovic aldı ve devamında servis kırarak durumu 6-5'e getirdi. Set için servis atan Djokovic, servisini kırdırınca set Tiebreak’e uzadı. Tiebreak’de Tsitsipas 5/2 öne geçti. Bu sefer Djokovic üst üste puanlar kazanarak set sayısı avantajını yakaladı. Fakat değerlendiremedi. Bunun üzerine Tsitsipas ikinci kez set sayısı attı. Ve seti kazandı.

Tsitsipas spinli yüksek ve acılı tek el Backhand vuruşları ile Djokovic’e topları yönlendirme fırsatı vermeyip ardından füze gibi vurduğu Forehandler ile Djokovic’i hayli zorladı. İkinci sette Djokovic’in vücut dili yorgun, isteksiz, çözüm bulamayan bir tavırdaydı. Zaten ikin ci sete çift hata ile başladı. Djokovic bu seti de 6/2 kaybetti.

2-0 GERİ DÜŞEN DJOKOVIC MOLA ALDI, BAMBAŞKA BİR ŞEKİLDE DÖNDÜ

Set biter bitmez Djokovic mola hakkını kullanarak soyunma odasına gitti. Kortta dönüşünde ise eski halinden pek bir görüntü yoktu. Odaklanmış ve kararlı bir şekilde üçüncü sette başladı.

DJOKOVİC ÜST ÜSTE ÜÇ SET KAZANDI



3. sette adeta maç yeniden başlamış gibi oynayan Djokovic, Tsitsipas’ın iki kez servisini kırarak seti 6/3 kazandı. Dördüncü set başlamadan Tsitsipas fizyoterapist çağırarak kortta kısa bir tedavi oldu. 4. sete de iyi başlayan Djokovic, rakibinin servisini iki kez kırıp durumu 4-0'a getirdi. Ardından kendi servisinde hata yapmayıp seti 6/2 kazandı ve maça dengeyi getirdi.

Beşinci setin başında Djokovic Tsitsipas’ın servisini kırdı. Bu avantajını da maçın sonuna kadar korudu.

İzleyiciler ödedikleri bilet paralarının karşılığını fazlasıyla aldılar. Beş set ve dört saat boyunca üst seviyede tansiyonu yüksek bir şampiyonluk maçı izlediler. Tsitsipas bu sette önemli durumlarda basit hatalar yaptı. İlk servis yüzdesi çok düşüktü. Djokovic Tsitsipas’ın ikinci servislerine baskılı vuruşlar ile Tsitispas’ı dengesini bozmaya çalıştı ve onu sürekli koşturdu. Esasen Djokovic oynadığı Grand Slam finallerindeki tecrübesini bu sete yansıttı. Tecrübenin de açılımı: "Önemli olan puanların ne şekilde oynayacağını bilmek."

FEDERER VE NADAL'A 1 ZAFER KALDI

Djokovic bu şampiyonluğu ile kariyerindeki 19. Grand Slam zaferini de kazanmış oldu. Böylece Djokovic’in Nadal ve Federer ile arasındaki Grand Slam şampiyonluk farkı 1’e inmiş oldu.

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