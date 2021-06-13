Bu finali tahmin eden zengin olurdu

Esas favoriler ise değişik nedenlerden turnuvadan çekildi veya elendi. Dört Grand Slam şampiyonu ve iki numara Naomi Osaka basın toplantılarına katılmadığından WTA (Kadınlar Tenis Birliği) yöneticileri ile takıştı ve ikinci tur maçına çıkmadan turnuvadan çekildi.



Dünya bir numara ve 2019 Roland Garros şampiyonu Ashleigh Barty ikinci tur maçını omzundaki sakatlığı nedeniyle yarıda bıraktı. Omzundaki zorlama ise Paris’te turnuva öncesi yapmış olduğu servis antrenmanı sırasında nüksetti.



WTA sıralamasında üç numara Romen tenisçi Simona Halep turnuva öncesi sol baldırındaki zorlama nedeniyle katılamayacağını ilan etmişti.

Geçen yılın şampiyonu ve yine iddialı olabilecek Polonyalı Iga Swiatek ise çeyrek finalde elendi.



Kadın tenisinde erkeklerde alıştığımız gibi üç büyükler (Nadal, Djokovic, Federer) yok. Serena Williams uzun süre tahtan inmedi. Zirvede kalmayı başardı.Ancak altındaki klasman sürekli değişti. Kadınlarda turnuvalarda parlayan yeni isimler ortaya çıkıyor fakat bir istikrar maalesef yok.



Finale çıkan Rus tenisçi Pavlyuchenkova 29 yaşında ve uzun süredir profesyonel tenisin içinde. Tecrübeli bir oyuncu. 13 defa Fransa Açık turnuvasına katıldı. En iyi sonuncu çeyrek final olmuştu. Geçtiğimiz ay Madrid turnuvasında yarı final oynamıştı. Esasen son altı ay kendine göre bir seviye yakalamıştı. Bu sürecin özgüveni ile Fransa’ya patlamaya geldi. Ancak kendi deyimiyle Final oynayacağını da beklemiyordu. Anastasia kadınların klasik oyun stiline sahip. Sağlak çift el Backhand vuruyor. Fiziksel gücü ile agresif bir oyun stiline sahip.







FARKLI OYUN STİLİ



Yirmi beş yaşındaki Çek Cumhuriyetinden Krejcikova ise kadılarda fazla görmediğimiz bir oyun stiline sahip. Toplara fazla sert vurmuyor. Güçlü vuruşlar ile pek işi yok. Değişken vuruşları ile rakipten gelen süratli topların bir şekilde hızını alıp rakibin temposunu düşürmeye ve hataya zorluyor. Bazen zor toplara kayarak yetişip ahtapot gibi kollarını sağ sola uzatıp kendine göre faklı tekniklerde vuruşlar üretiyor. Örneğin açık vücut duruşu ile Forehand slice vurabiliyor. Veteran tenisinde alıştığımız pasif yüksek, adeta balon gibi süsülen paraşüt gibi yere seken topları da vurmaktan çekinmiyor. Karşılaşmayı üç sette ve dördüncü maç sayısında Krejcikova kazandı. 6/1 2/6 6/4.



Krejcikova farklı oyun tarzı ve kupa töreninde yaptığı duygusal konuşma ile izleyicilerin beğenisini kazandı. Kupasını 18 Grand Slam şampiyonluğu olan efsane Martina Navratilova verdi.



ÇİFTLERDE DE ŞAMPİYON OLABİLİR



Krejcikova aynı zamanda iyi bir çift oyuncusu. Dünya sıralamasında yedinci pozisyonda. Bugün partneri Katerina Siniakova ile kadınlar çiftler finalini oynayacak.



TEK KADIN FİNALİNİN İSTATİSTİK DEĞERLERİ



Krejcikova - Pavlyuchenkova



BASİT HATA 31-16

DİREK PUAN 34-23

SERVİS ÇİFT HATA 5-1

1.SERVİS YÜZDESİ 58/80 (%73) - 53/80 (%66)

KAZANILAN PUAN 85-75

1.SERVİS ORTALAMA HIZ 156km/saat-163km/saat