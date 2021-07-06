Altuğ Çelikbilek, Portekiz’de şampiyon

Altuğ, tenise 4 yaşında Antalya ATİK kulübünde tenis antrenörü olan babası Kemal ile başladı. Challenger serisi turnuvalar her profesyonel tenisçinin gelişmesinde büyük önem taşır. Tenisçiler ATP klasmanında yükselmek için Challenger turnuvalarının sunduğu yüksek seviyedeki maçlarda tecrübe kazanma fırsatı elde ederler. Bu turnuvalarda geleceğin Grand Slam oyuncuları, dünya klasmanında tepede olup farklı nedenlerden dolayı tekrar düşüşe geçip toparlanmaya çalışan tenisçiler ve gençler kategorisinde zirvede olup profesyonel arenaya girmeye çalışan gelecek nesil raketler kozlarını paylaşırlar. Herkesin tek amacı, maç kazanıp puan toplamak. Challenger serisinde şampiyon olmak bir üst seviye olan ATP World Tour turnuvalarına katılmanın yolunu açıyor. ATP Dünya Tur serisi ise 250, 500, 1000 ve 1500 olarak sınıflandırılmakta. Bu turnuvalarda daha fazla para ödülü ve daha çok puan kazanma fırsatı var.

Altuğ, bu şampiyonluğu ile Marsel İlhan ve Cem İlkel’den sonra Challenger Turnuvası kazanan üçüncü Türk olarak tarihe geçti. Altuğ, Alman antrenörü Tobias Hinzmann ile Hamburg şehrinde çalışmalarını sürdürüyor.

Altuğ’un şu ana kadar en önemli galibiyeti eski dünya on numarası olan Ernest Gulbis’i yenmiş olması.

Gulbis, Letonyalı bir tenisçi. Eylül ayında ise Türkiye-Letonya ile Davis Cup yani milli maç oynayacak.

Davis Kupası Kaptanımız Marsel İlhan’ın Altuğ ile ilgili yorumları ise şöyle; "Altuğ bu sezon çok iyi bir çıkış yaptı. Bu formunu koruması çok önemli. Letonya’nın bir numarasını daha önce yenmiş olması bizim için önemli avantaj."

İPEK ÖZ ÇIKIŞTA

Bugün yirmi bir yaşında olan solak tenisçimiz İpek Öz, dört yaşında Antalya Tenis İhtisas Kulübünde tenise başladı. Toprak zeminde oynamayı seven İpek, kariyerinin en önemli finalini oynadı. Polonya’da toplam 25.000 dolar para ödüllü turnuvada hem teklerde hem de çiftler kategorisinde finale çıktı. Finale kadar kendisinden daha üst sıralamalarda olan tenisçileri yenen İpek, bu sezon istikrarlı bir çıkış sergiliyor. Burada kazandığı puanlar ile önümüzdeki hafta açıklanacak WTA sıralamasında takribi yüz basamak yukarı çıkıp ilk dört yüz tenisçinin arasında olacak. İpek, mayıs ayından beri eski milli tenisçimiz Mert Ertunga ile beraber çalışıyor. Mert’in İpek ile ilgili yorumları ise şöyle:’’ İpek’te potansiyel görüyorum. Çalıştığımız bu kısa sürede İpek mevcut oyununu maçlara daha iyi ve kararlı aktarmaya başladı. Her şeye beraber karar veriyoruz. İpek son maçlarını daha atak bir tarz ile oynamaya başladı. Bu dönem turnuva programımızı toprak kortlara yoğunlaştıracağız.’’

WİMBLEDON'DA FEDERER-DJOKOVİC FİNALİ OLUR MU?

Wimbledon’un ikinci haftasına girdik. İlk defa Pazar günü maç oynanmadı. Erkeklerde çeyrek finalistler belli oldu. Tek merak edilen soru: ‘’ Federer Djokovic finali olur mu?’’ Djokovic’in kısa süre önce Roland Garros’ta toprak kortların kralı Nadal’ı yenmesi ve ardından finali kazanıp şampiyon olması öz güvenini arttırdı. Djokovic’in çeyrek finalde rakibi 1.88 m boyundaki Macar Marton Fuscovics.

Marton çeyrek finale dünya yedi numarası Rus raket Andrey Rublev’i beş sette yenerek çıktı. Djokovic, Marton’u yenerse yarı finaldeki rakibi, Rus Khachanov ile Kanadalı Shapovalov’nun galibi olacak. Solak tenisçi Shapovalov’un Andy Murray ile olan üçüncü tur maçını izledim. Shapovalov mükemmel tenis oynadı. Murray’i net bir şekilde üç sette yendi. Henüz 22 yaşında olan genç Shapovalov maç sonrası iki kez Wimbledon şampiyonu Murray’e, ‘’YOU ARE MY HERO’’ (SEN BENİM KAHRAMANIMSIN) demesi beni çok etkiledi. Bu kelimeler ile izleyicilerin gönlünde taht kurmuş oldu. Shapovalov-Djokovic maçı ilginç olabilir.

FEDERER’İN ATACAĞI SERVİSLERİN ETKİSİ ÖNEMLİ

Ekselansları Roger Federer’in 40 yaşında olmasına rağmen çeyrek finale çıkmasına saygı duymak gerekir. Federer çeyrek finale kadar 14 set oynadı. Çeyrek finaldeki rakibi Polonyalı tenisçi Hubert Hurkacz.

Hurkacz, güçlü servis atıyor. File önüne çıkmayı tercih ediyor. Medvedev maçında 69 kez file önüne gelmiş ve 50 defa başarılı olmuş. Federer ile maçta puanlar çok uzun sürmeyebilir. Hubert, 1.96 m boyunda. Fileyi çok iyi kaplıyor. Ancak Federer’in backhand slice topları Hubert’in dezavantajına olabilir. Slice, yani kesik toplar, çim sahada kayarak ve alçak sekerek rakibin baskılı vuruşlar yapmasını engelleyebilir. Puanların olası çabuk bitmesi de Federer’e ayrı bir avantaj sağlayabilir. Maçın kilit vuruşu ise Federer’in ilk servis yüzdesi ve servislerini ne kadar etkili atacağı.

TED Kulübünün efsanelerinden ATIF AKSEL’i sonsuzluğa uğurladık.

Tenis Eskrim Dağcılık Kulübünün Taksimdeki tesislerinde gençliğimin en güzel yıllarını geçirdim. Kulüpte, hayatıma yön verenlerden biri olan Atıf Ağabey ile tanıştım. Atıf Aksel tenis şampiyonuydu. Kulübün idarecisiydi. Tenis hocasıydı. Gençler onunla antrenman yapmaktan büyük keyif alırlardı. Çünkü tenisi onlara sevdirirdi. İnsanlar sırlarını onunla paylaşırdı. Bir mentor, bir arkadaş, bir dost gibi onlarla dertleşirdi.

Almanya’dan TED’e baş antrenör olarak gelmeme vesile olan, Atıf Ağabeyimin ta kendisiydi.

İyi insan nurlar içinde uyu.