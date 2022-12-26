Zamana ihtiyaç var ama zaman yok

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Şenol Güneş karşımıza zaman zaman bir filozof, zaman zaman bir sanatçı, zaman zaman da biraz aksi ve inatçı yüzüyle çıkar. Fakat değişmeyen bir nokta vardır. Hocanın tuvali sahadır ve 105’e 68’de birbirini seven, birlikte oynamaktan keyif alan bir takım ve taraftara da bu zevki veren bir futbol vardır.

Gaziantep zor yenilen bir takım. Galatasaray ve Trabzon onları son dakika golleriyle geçebildi. Güneydoğu temsilcisi topa en az sahip olan ekip, Beşiktaş ise bu kategoride 10. sırada. Yani siyah beyazlıların topla oynama alışkanlıkları yok. %65 civarı topa sahip olmaya rağmen hücum etkisizliği bu yüzden. Gedson’un ön tarafa çekilmesine, Cenk’in eklenmesine rağmen Beşiktaş kenarlardan verim alamayınca, yetenekli oyuncularının ayağına bakarak maçı bitirdi.

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ATiLLA KARAOĞLAN’IN iNSAFI

Aslında N’Koudou üzerinden bir hücum planı vardı ve ilk yarıda bu bağlantı fazlasıyla denendi ancak Kamerunlunun kendine hayrı olmadığı, sahada 45 dakika kalmasının ana nedeninin Atilla Karaoğlan’ın insafı olmasından belliydi. İkinci yarı Beşiktaş riskleri alıp oyunu rakip kaleye yığacakken inanılması güç bir gol yedi. Taçtan gelen bir pozisyonda Wellinton-Tayyip savunması -taç itirazı yapmak dahil- o kadar acemice hatalar yaptı ki Figueiredo golü Mbappe edasıyla, önce birini sonra diğerini geçerek attı. Yine de takımın reaksiyon verip maça geri dönmesi ve bir puanı alması önemliydi. Gözüken o ki Beşiktaş’ın hem zamana hem de acil Ghezzal ve Saiss’e ihtiyacı var.

Aradaki dönemde şampiyonluk yarışında kalabilecek mi? Kilit soru da bu sanırım