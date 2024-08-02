Yeni sürüm yükleniyor, lütfen bekleyiniz

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#Trabzonspor#Avrupa Ligi#Trezeguet

Akyazı'da tribünler, yenilenen Trabzonspor’un 2024-2025 sürümünü görmek için tribünlerdeki yerini almıştı.

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Geçen sezonun sonundaki düşük heyecanın ardından, belli ki transferler tribünleri tekrar kendine getirmiş. İlk yarının yıldızı, devre sonunda tek başına götürdüğü bir pozisyonda ıslıklansa da Trezeguet’ydi. Mısırlı, bordo mavililerin hücumlarının başrol oyuncusuydu. 4 ve 12’de Eren ile üretti, 23’te Visca’nın pasında kale önünde dokunuşu yapan yine oydu, 38’de ise uzaktan rakip kaleyi denedi. Trabzonspor bu yarıda topu bir kenardan diğerine hızlıca aktarınca kanatlarda istediği birebirleri bulmayı başardı. Olumsuz durum, ön taraftaki yeni oyuncuların birbiriyle uyumuydu. Cihan belli ki yetenekli ama sorumluluk alamadı. Draguş, ilk maçtaki gibi gezgin roldeydi ancak ceza sahası etkinliğinde yoktu. Saf bir 9 numara eksikliği, bir kez daha hissedildi.

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YİNE UĞURCAN SAHNEDEYDİ

Mendy-Denswil tandemi, topla çıkma becerisi ne kadar yüksek olsa da bu birliktelikten iyi bir stoper ikilisi çıkmayacağı aşikâr. Hem pozisyon hem hamle hatalarıyla takımı kırılgan hale getiriyorlar. Bu şekilde gelişen birkaç hücumda sorumluluk alan ve maçı strese sokmayan yine Uğurcan Çakır oldu. Soyunma odasında Abdullah Avcı, Draguş’a kanatlara çok devrilmemesini söylemiş olacak ki ondan ceza sahası içi aksiyonlarının içerisinde, daha etkin bir oyun izledik. Rumen oyuncu, önce Trezeguet’nin pasında kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyon, sonra Cihan’ın pasında topla buluşan Visca’nın geriye çıkardığı topa şık gol vuruşuyla hem maçı hem turu rahatlatmayı başardı.

MALHEIRO GEÇER NOT ALDI

Pedro Malheiro da ilk resmi maçında geçer not almayı başardı. Savunmasının gelişiminde Abdullah Avcı etkin rol alacaktır, hücumda ise bir kumaşı var gibi duruyor. Görünen o ki sezon başındaki oyun, yeni transferlerin 11’e entegre edilmesiyle daha güçlü bir hal alacak.

#Trabzonspor#Avrupa Ligi#Trezeguet
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