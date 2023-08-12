Yeni sezon, eski Trabzonspor

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Maçın başlama düdüğü çaldığı anda, saha içerisinde Trabzonspor taraftarını heyecanlandıracak en önemli etken Bjelica’ydı.

Sahadaki iki yeni isim Benkovic ve Kourbelis oldu. İlk 11’lerin sürprizi ise Maxi Gomez’in yerine Umut’tu. Geçen sezonun en büyük sorunlarının başında, takım-taraftar uyumunun bir noktada kopmuş olmasıydı. Hazırlık maçlarının bir kısmındaki yüksek performans, üst düzey pres gücü ve enerji odaklı oyun, beklentiyi yükseltti. Ta ki Orsic’in sakatlığına kadar. Hırvat teknik adamın etkisi, maçın başlamasıyla beraber hissedildi. Tempo yapan, oyunun yönünü çabuk değiştiren bir Trabzon vardı. Visca ve Abdülkadir’in sola kıvrılmaları ve Trezeguet’nin birebirleri ile etkili olmaya çalıştı bordo mavililer. Bu ön alan baskısı, daha 10 dakika dolmadan golü getirdi. İyi bir duran top organizasyonunda Denswil, perdeyi açtı.

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MERKEZDE YUMUŞAK KALDI

Bu dakikadan sonra oyunun daha rahat olacağını düşünenler ise yanılıyordu. Bakasetas’ın orta ikilide Kourbelis’in yanına konumlanması ile merkezde biraz yumuşak kalan Trabzonspor, buradan hep pozisyon verdi, hem de oyunun hakimiyetini eline almakta zorlandı. İkinci yarı, 2022-23 sezonu Trabzonspor oyununun bir kopyasıydı. Bu, endişe duyulması gereken bir durum. Bu bölümde topa sahip olan, tehlike yaratamayan ama gole yakın takım hissiyatını veren hep Antalyaspor oldu. Ön taraf biraz daha becerikli olsa puanla ayrılabilirdi. Antalya karşısında iyi başlayan mücadele, aynı şekilde bitmedi. Geriye ya çok çabuk gelişecek oyun ya da takıma katılacak yeni transferler kalıyor.